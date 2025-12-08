Detenido por difundir odio contra los musulmanes, quemar una hiyab e incitar a crear patrullas para expulsarlos

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Rubí a un hombre de 30 años acusado de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas por generar odio por razones racistas. La investigación comenzó el pasado febrero cuando se detectó un perfil en redes sociales en los que el sospechoso publicaba vídeos con la cara tapada con un pasamontañas y en los que vertía mensajes de odio contra personas provenientes de Marruecos y de religión musulmana.

En estos vídeos, el sospechoso presuntamente promovía la expulsión de los inmigrantes atribuyéndoles todo tipo de delincuencia e, incluso, llamaba a que la población se organizara individual o colectivamente para poder crear patrullas que permitiera perseguir a miembros de este colectivo y echarlos del país. Los Mossos remarcan que en los mensajes el acusado menospreciaba a los inmigrantes e incitaba al odio y a la violencia activa contra los extranjeros.

Los agentes analizaron los mensajes del sospechoso y observaron que el discurso que emitía cada vez era más agresivo y radical. En alguno de los vídeos difundidos en las redes, el acusado quemaba en directo a un hiyab, el velo que utilizan algunas mujeres musulmanas para taparse en presencia de personas que no son de su familia directa y convirtiéndose en un elemento importante para las personas seguidoras de la religión musulmana.

La policía consiguió identificar al sospechoso, pese a usar un perfil con un nombre falso y llevar el rostro oculto en los vídeos, y detenerlo el pasado 4 de diciembre en su vivienda en Rubí. Tras el arresto pasó a disposición del juzgado de guardia.