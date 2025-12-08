El 'castillo' abandonado a quince minutos de Berga que se ha convertido en una joya por los tiktokers y grafiteros

En el Berguedà, los fines de semana de noviembre, hay tres tipos de personas: los cazadores de setas, que salen esperanzados de llenar la cesta con los últimos níscalos de la temporada, los fanáticos de las ferias y los que prefieren huir del ruido y perderse por lugares abandonados. Son los llamados Urbex, exploradores de ruinas equipados con móviles y drones para hacer virales espacios que llevan años abandonados.

A un kilómetro de la antigua central de Cercs, se encuentra una de estas localizaciones estrella de TikTok: la Torre del Comte de Fígols. Situado entre Fígols y Cercs, el edificio, similar a un palacio-castillo, se levanta junto a la C-16, lo suficientemente cerca para que cualquier conductor lo vea entre el paisaje de pino silvestre, pero suficientemente apartado para que mantenga ese aire misterioso que tanto gusta a los exploradores. Para llegar hay que dejar la carretera y seguir el desvío de Fígols que serpentea hacia los antiguos terrenos mineros; a medio camino, detrás de un pequeño bosque y un perímetro medio desvanecido, se levanta el edificio, solitario pero imponente.

Construida a inicios del siglo XX por ser la segunda residencia de José Enrique de Olano, propietario de las minas de Sant Corneli, la torre había sido pensada como símbolo de poder y estilo: piedra y ladrillo alternados, balcones semicirculares, una cúpula rematada con pináculo y una azotea practicable coronada de almenas. Vamos, un edificio poco discreto.

Tanto es así que, en octubre de 1908, Alfonso XIII y el entonces presidente del gobierno central, Antonio Maura, hicieron parada durante su viaje al Berguedà. La visita debió de gustar a los magnates, porque de ese encuentro salió un título nobiliario: Olano se convertía en conde de Fígols. Luego vendrían la Guerra Civil, el cierre de las minas y la reconversión de la torre en oficinas de Carbons de Berga SA hasta los años ochenta. A partir de ahí, silencio. Sólo el viento entre las ventanas rotas y el sonido, de vez en cuando, de alguna viga de madera que cede y algún dron que sobrevuela la azotea creando una panorámica espectacular.

En 2008 todavía se intentó vender la propiedad: 750.000 euros por casi una hectárea de legado industrial con una estructura exterior sorprendentemente intacta y un interior que pedía (y todavía pide) una restauración heroica.

Actualmente, los únicos números que atrae son los de las visualizaciones de las fotos y los vídeos que se graban. Dentro, la decadencia tiene fotogenia: un salón oscuro presidido por una chimenea majestuosa, bañeras abandonadas entre escombros, una claraboya que es la única gran entrada de luz y un balcón con vistas a la antigua térmica de Cercs.

Los grafitis y las estructuras a medio caer completan un espacio que algunos exploradores definen como "enorme, viejo y lleno de historias" o, en pocas palabras, "simplemente espectacular". Comentarios que ayudan a entender parte del magnetismo actual del edificio, aunque la torre sigue siendo sobre todo un recuerdo silencioso de su pasado aristocrático.

Un grafiti en el interior de la torre. / Archivo particular

El pueblo de Peguera

Aparte del 'castillo' viral, a veinte minutos en coche permanece silencioso otro vestigio del Berguedà: Peguera, un pueblo abandonado situado a 1.600 metros de altura que perdió el último habitante en 1968. De la fiebre minera sólo queda el recuerdo, las casas en ruinas y la fiesta mayor de julio que lo devuelve, una vez al año -desde hace 27-, en la vida.