Accidente con cuatro turismos implicados en la C-58 en Castellbell i el Vilar

Un accidente con cuatro vehículos involucrados ha obligado a cortar la C-58, en el enlace con la C-55, en su paso por Castellbell i el Vilar (Bages). El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 11 horas, coincidiendo con el inicio de la operación retorno de este puente de diciembre, en su punto kilométrico 39 en sentido norte (dirección Manresa).

Según las primeras informaciones, solo ha habido un herido con pronóstico leve a raíz del incidente. El choque ha obligado a cortar la calzada durante casi una hora, mientras los cuerpos de seguridad han retirado los vehículos de la vía y han restablecido la normalidad.

Cuando los Bomberos de la Generalitat han llegado, todos los ocupantes se encontraban fuera de los vehículos, puesto que han podido salir por su propio pie. Uno de ellos ha resultado herido y los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo han atendido in situ y, a continuación, lo han evacuado en el hospital San Juan de Dios.

Los Bomberos, que se han activado con tres dotaciones, se han ocupado de retirar los cuatro vehículos de la calzada, han desconectado sus baterías para evitar otro posible incidente y han limpiado la vía para reabrirla de nuevo. Mientras han durado los trabajos, los vehículos han tenido que tomar vías alternativas.

Al mediodía, una hora después de que haya tenido lugar el accidente, ya se ha restablecido la normalidad, y la circulación avanza sin retenciones.