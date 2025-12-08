La Abadía de Montserrat cierra la conmemoración de su milenario

La Abadía de Montserrat ha cerrado este lunes los actos de conmemoración de su primer milenario en la Basílica de Santa María con las II Vísperas de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y el Te Deum del Milenario.

Con este oficio solemne, la comunidad benedictina ha querido "dar las gracias a Dios y a todo el país por estos primeros años de camino conjunto, cerrando lo que han sido 15 meses de celebraciones en las que se ha querido hacer partícipes a todos los estamentos de la sociedad civil", según la abadía.

En Montserrat, este oficio ha sido cantado por la comunidad benedictina en latín y en catalán, acompañada por la Escolanía de Montserrat en dos motetes (breves composiciones musicales), el primero, una salve. El segundo motete que se ha interpretado ha sido el Te Deum del Milenario, del maestro Josep Ollé, considerado como uno de los compositores más destacados del ámbito coral.

La pieza ha sido ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Vallès bajo la dirección de Xavier Puig, con la participación de la soprano Leonor Martínez, el tenor Ferran Mitjans y el organista Joan Seguí. A lo largo de las vísperas también han participado la Escolanía de Montserrat y su Schola Cantorum.