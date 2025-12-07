Los vecinos de la Tallada d'Empordà rechazan la instalación de cuatro aerogeneradores en el municipio

La Tallada d’Empordà (Baix Empordà) ha dado un no rotundo al proyecto para instalar cuatro aerogeneradores de 200 metros en el término municipal. La consulta popular celebrada este sábado ha tenido una participación de 324 personas, de las cuales 310 (95,6 %) han votado en contra del proyecto y 11 (4,4 %) a favor. Tres papeletas han sido nulas. Estaban llamadas a las urnas 487 personas, habitantes empadronados en el municipio y mayores de 16 años o personas que tienen allí la segunda residencia. El Ayuntamiento ya ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto, promovido por la empresa Eòlica Alta Anoia, y los vecinos, agrupados bajo la plataforma Defensem l’Empordanet, también trabajan en la misma dirección.

Según la alcaldesa del municipio, Maria Dolors Guàrdia, el resultado es “claro y contundente”: “El municipio de la Tallada rechaza la implantación de los proyectos que conforman el parque eólico Pla de la Tallada I, II, III y IV”. La alcaldesa asegura que, además de las alegaciones, también enviarán a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica el resultado de la consulta.

El proyecto, impulsado por la empresa Eòlica Alta Anoia, del grupo RWE Renewables Iberia, plantea la instalación de cuatro aerogeneradores que se han tramitado a través de cuatro proyectos diferentes. Cada aerogenerador tendría una potencia de 5,7 MW, su torre mediría unos 118 metros y estaría equipada con tres palas de 163 metros de diámetro. La propuesta incluye también la construcción de una línea soterrada de alta tensión para evacuar la energía hasta la subestación de Bellcaire, situada junto al municipio. El coste previsto es de 5,7 millones de euros por aerogenerador.

Los participantes debían responder sí o no a la pregunta: “¿Quieres la instalación en el municipio de la Tallada d’Empordà de los 4 aerogeneradores del proyecto ‘Pla de la Tallada I, II, III y IV’ que la empresa Eòlica Alta Anoia SL quiere instalar?”. La votación ha contado con la participación del 66,53 % de las personas incluidas en el censo.

Oposición vecinal

La instalación del proyecto ha provocado una fuerte oposición entre los vecinos. La asociación Defensem l’Empordanet, que reúne a vecinos del pueblo, alerta del impacto económico, medioambiental y sobre la salud de las personas que viven en el municipio. Su presidente, Jordi Roure, ha asegurado este mediodía a la ACN que no se oponen a las energías renovables, sino a instalarlas “a cualquier precio y en cualquier sitio”. Consideran una “barbaridad” situar los aerogeneradores en una de “las mejores zonas de cultivo” de Catalunya. Además, recuerdan que el espacio cuenta con una rica biodiversidad porque está situado entre el Parque Natural del Montgrí y el de los Aiguamolls de l’Empordà. Alertan de que, aparte del impacto sobre el paisaje, también se instalarían cerca de casas que quedarían expuestas a mucho ruido.