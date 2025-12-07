Dos españoles baten un nuevo récord mundial: Recorren 95 kilómetros con un 'skate' eléctrico con una sola carga

Primero bordearon parte del anillo verde de Madrid y recorrieron unos 65 kilómetros, más tarde se dirigieron hacia la sierra, hasta llegar a Tres Cantos, y al final consiguieron el récord del mundo: recorrieron 95,33 kilómetros con un monopatín eléctrico utilizando una sola carga de batería.

La creadora de contenido Evangelina González y el ingeniero y fabricante David de la Vega han firmado esta hazaña que les llevó 9 horas y 43 minutos y que les sitúa en el podio de la movilidad eléctrica.

La prueba se realizó siguiendo una ruta que cumplía las exigencias técnicas de Guinness World Records, incluyendo desnivel positivo, registro mediante GPS y verificación continua con testigos repartidos a lo largo del trayecto, ha explicado De la Vega a EFE. Tanto González como De la Vega trabajan en Bewatt, una empresa de movilidad eléctrica española que no es la primera vez que hace historia.

Hace dos años protagonizaron el viaje más largo realizado en un monopatín eléctrico: recorrieron 2.135,70 kilómetros, o lo que es lo mismo, la distancia que separa la ciudad alemana de Fráncfort de Madrid. En esta ocasión, el reto que se habían fijado estaba en alcanzar los 100 kilómetros con una sola carga de batería, y se han quedado muy cerca de conseguirlo.

"Tanto un patinete como un monopatín o skate eléctrico suelen tener una autonomía de entre 25 y 35 kilómetros", explica De la Vega, también director de producción y desarrollo de BEWATT. La diferencia que han alcanzado con esta marca está en que la fabricación de sus baterías se realiza en Madrid. "Eso da cierto valor añadido al producto, lo mejora, porque los demás componentes también los fabricamos aquí", señala a EFE el ingeniero desde su sede de la localidad madrileña de Tres Cantos.

Un modelo hecho para ciudad

El modelo con el que han batido el récord está equipado con una batería de 1.776 W/h y una tabla de madera, lo que le permite que tenga más flexibilidad y sea más cómodo a la hora de rodar. También tiene unas ruedas neumáticas, "las cuales se agradecen también mucho porque, por desgracia, los pavimentos en las ciudades están bastante mal y este tipo de ruedas absorben todas las vibraciones del terreno", especifica el director de desarrollo mientras enseña el monopatín en cuestión.

El récord lo han logrado con un skate eléctrico, un medio de movilidad que normalmente se utiliza más como ocio que para desplazarse de un sitio a otro. Lo único que le diferencia de un monopatín habitual es que el skater es quien decide a qué velocidad avanza o frena con un mando de control remoto que lleva en la mano y que maneja durante el recorrido.

"Nuestro perfil de público no son chavales de 20 años, sino personas desde los 35 a los 50 años que vienen de deportes de deslizamiento, como surf, snow o el skate tradicional", señala De la Vega.

La gama de precios a los que venden su producto varía mucho porque a la hora de fabricarlos tratan de adaptarse "a las necesidades de cada persona", subraya el director de producción. De ahí que el rango de precios oscile entre los 1.000 euros hasta los más caros, que se acercan a los 3.000 euros.

De la Vega cuenta que se venden menos de lo que le gustaría, aunque en 2024 llegaron a las 200 unidades, y este año esperan cerrar el curso con unos 300 skates vendidos a diferentes partes de España.