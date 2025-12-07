Los rectores alertan de que la falta de vivienda asequible impide estudiar a muchos jóvenes y piden revisar las becas

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha avisado del "grave problema" que tienen los jóvenes para alquilar una vivienda o pagar una residencia debido a los elevados precios o la falta de plazas. "Tener beca no es suficiente para poder estudiar porque muchas veces, según en qué regiones quieran estudiar, ni con la beca pueden pagar la residencia y eso es un grave problema", ha lamentado Alcón en una entrevista a Europa Press.

La también rectora de la Universitat Jaume I ha recordado que desde la CRUE están siendo interlocutores con el Gobierno, a través de distintos ministerios como el de Vivienda o el de Universidades, para abordar la "grave situación" que está viviendo el estudiantado.

En el caso de la Universitat Jaume I, Alcón ha contado que están trabajando con terreno que tiene el centro para que salga a licitación y haya una colaboración público-privada con el objetivo de construir un edificio de alojamiento para el estudiantado, con la condición de que los precios sean asequibles.

"No podemos crear residencias a precios prohibitivos, ese no es el objetivo. Esa es la condición que vamos a poner y me consta que otras universidades también lo están haciendo. Se puede hacer con un terreno propio, puedes hacerlo en alianzas con comunidades autónomas, con ayuntamientos, una colaboración público-privada, fondos únicamente públicos, fondos únicamente privados...", ha propuesto.

Ante un problema "complejo" como el tema de la vivienda, Alcón ha avisado de que lo que no se puede es "no hacer nada". "Este es un primer paso y seguiremos viendo cualquier iniciativa que vaya en beneficio de nuestro estudiantado, por ellos trabajamos", ha dicho.

Becas para quienes lo necesitan

Para la presidenta de los rectores, las becas "tienen que ir dirigidas a las personas que realmente lo necesitan". "A lo mejor nos tendríamos que empezar a plantear las becas salario de una manera mucho más generalizada", ha defendido. En este sentido, ha explicado que un estudiante que tenga una beca salario que le permita dedicarse únicamente a estudiar sin necesidad de tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, "tiene las mismas oportunidades que un estudiante con una familia con mayores recursos que solamente se dedica a estudiar".

"Y hay muchas becas para matrículas gratuitas, pero yo creo que muchas familias sí pueden hacer frente a una matrícula de una universidad pública, mientras que ese dinero se podría destinar a aquellas personas que tienen mayores necesidades y poder tener las becas mejor. Deberíamos darle una pensada al sistema de becas que tenemos", ha reclamado.

Respecto a la posibilidad de establecer una Prueba de Acceso a la Universidad única para toda España, Alcón considera que "sería ideal si las condiciones fueran también iguales en todos los territorios". Así, ha incidido en que la Selectividad "no es más que una garantía de ordenar un tráfico por unas carreteras que son diferentes".

"Tendríamos que tener unos currículos exactamente iguales en todas las comunidades autónomas, cosa que ya no tenemos. Entonces no podemos decir que vamos a hacer prueba una común para todo el sistema cuando los currículos, las características de cada comunidad autónoma, son diferentes", ha aclarado.

Estatuto del Becario

Por otro lado, la presidenta de CRUE ha señalado que es "un poco un sinsentido" desarrollar el anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, sin contar con las universidades ni el estudiantado.

No obstante, ha añadido que sí han trasladado su opinión sobre esta norma, aprobada ya en primera vuelta en el Consejo de Ministros, así como la opinión de los estudiantes. "Desde CRUE, todo lo que sea una mejora para el estudiantado, lo defendemos, lo apoyamos y lo acompañamos, ahí no tenemos nada que decir", ha aclarado. "Pero nos preocupa la implementación de esa norma porque, si hay que dedicar una serie de recursos al desplazamiento del estudiantado, a la manutención durante el periodo de beca, eso se va a tener que contemplar y va a tener que asumirlo la Administración Pública", ha advertido.

Asimismo, ha hecho referencia al real decreto aprobado por el Gobierno con el objetivo de endurecer los requisitos para la creación de nuevas universidades: "Es necesario asegurar que el sistema universitario que tenemos, que ha funcionado, continúe prestando la calidad que ha estado presente estos años". La presidenta de los rectores cree que es necesario que ese real decreto asegure que cualquier universidad que abra sus puertas "lo haga con criterios de calidad". "Eso que se mantenga, que no se ponga en peligro", ha puntualizado.

Por ello, CRUE ha trabajado "de la mano" del Gobierno para que este real decreto "pudiera garantizar esa calidad". "No es cuestión de decir que una universidad privada lo hace mejor que una pública o una pública mejor que una privada, hay que decir que el sistema que tenemos tenga garantías para que siga siendo un sistema de calidad", ha manifestado. Alcón considera que este decreto "es muy garantista" de cara a la posibilidad de que alguna universidad tenga que cerrar, ya que "da tiempo" para revisar y cumplir con los nuevos requisitos. "Espero que esto sea un aliciente, una motivación, para hacerlo bien", ha recalcado.