Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Tráfico intenso en el entorno de Madrid y Barcelona y en varias capitales andaluzas

El tráfico se ha complicado en las salidas de Madrid y Barcelona y en las entradas y salidas a ciudades como Granada, Málaga o Sevilla, donde la circulación es intensa desde las 13:00 horas.

En el primer día festivo del puente de la Constitución, la DGT ha informado de que a partir de este mediodía la circulación se ha complicado debido a varios accidentes, destacando uno ocurrido en la entrada a Madrid, en la A-5 a la altura de Navalcarnero y otro en dirección salida por la A-42 en las cercanías de Parla.

Otros dos accidentes están complicando la circulación en la A-8 en Cantabria, cerca de Mioña en dirección a la capital y en la salida de Barcelona por la AP-7 en Martorell.

El tráfico es intenso en las salidas de Madrid por la A-3, en Rivas, y de entrada en la A-6, por Majadahonda, al tiempo que la A-5 desde Toledo y hacia la capital, presenta mucho tráfico denso, y en el Mediterráneo la salida de Barcelona en Granollers y la A-2 en Igualada también presentan circulación complicada.