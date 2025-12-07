Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Movilidad

Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Cerca de 460.000 vehículos saldrán este fin de semana largo del área de Barcelona

Se prevén 5,7 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el Estado

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre.

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre. / MANU MITRU / EPC

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este viernes a las tres de la tarde empieza la operación salida del puente de diciembre, que prévé 5,7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes a medianoche, unos 460.000 en Catalunya.

Siga en este hilo las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
  2. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  3. La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
  4. Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP
  5. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  6. ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
  7. España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
  8. Hallados 50 jabalís muertos dentro de la zona cero del brote de peste porcina en Collserola

Microbiota de la boca y cáncer de páncreas: una investigación prometedora

Microbiota de la boca y cáncer de páncreas: una investigación prometedora

Tras los niños españoles de la URSS espiados por la CIA

Tras los niños españoles de la URSS espiados por la CIA

Maria del Pino Alonso, jefa de Psiquiatría de Bellvitge: "El TOC tiene un 40% de componente genético"

Maria del Pino Alonso, jefa de Psiquiatría de Bellvitge: "El TOC tiene un 40% de componente genético"

Un público cada vez más harto y desconfiado: los retos de la fotografía y el periodismo

Un público cada vez más harto y desconfiado: los retos de la fotografía y el periodismo

Dentro de una batida: así actúan los cazadores de jabalís en Girona

Dentro de una batida: así actúan los cazadores de jabalís en Girona

Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Dentro de una batida de jabalí: así trabajan los cazadores de Cassà de la Selva

Los cazadores alertan de una "superpoblación" de corzo en el centro de Catalunya

Los cazadores alertan de una "superpoblación" de corzo en el centro de Catalunya