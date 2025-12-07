En Directo
Movilidad
Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
Cerca de 460.000 vehículos saldrán este fin de semana largo del área de Barcelona
Se prevén 5,7 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el Estado
Este viernes a las tres de la tarde empieza la operación salida del puente de diciembre, que prévé 5,7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes a medianoche, unos 460.000 en Catalunya.
Siga en este hilo las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.
Segundo día de colas kilométricas en la operación salida del puente de diciembre en la Cataluña central.
Segundo día de operación salida por el puente de diciembre con colas kilométricas en las carreteras de la Catalunya central. La C-55 en el Bages ha quedado saturada y hay hasta 15 kilómetros de cola en la C-16, en el Berguedà. Este viernes por la tarde, los accidentes y las retenciones marcaron el primer día de desplazamientos.
A las 13:30 h se registran retenciones en la C-16 de hasta ocho kilómetros entre Berga y Cercs en dirección Guardiola de Berguedà. Durante la mañana se han acumulado hasta cuatro kilómetros entre Castellbell y Vacarisses.
Tráfico intenso en el entorno de Madrid y Barcelona y en varias capitales andaluzas
El tráfico se ha complicado en las salidas de Madrid y Barcelona y en las entradas y salidas a ciudades como Granada, Málaga o Sevilla, donde la circulación es intensa desde las 13:00 horas.
En el primer día festivo del puente de la Constitución, la DGT ha informado de que a partir de este mediodía la circulación se ha complicado debido a varios accidentes, destacando uno ocurrido en la entrada a Madrid, en la A-5 a la altura de Navalcarnero y otro en dirección salida por la A-42 en las cercanías de Parla.
Otros dos accidentes están complicando la circulación en la A-8 en Cantabria, cerca de Mioña en dirección a la capital y en la salida de Barcelona por la AP-7 en Martorell.
El tráfico es intenso en las salidas de Madrid por la A-3, en Rivas, y de entrada en la A-6, por Majadahonda, al tiempo que la A-5 desde Toledo y hacia la capital, presenta mucho tráfico denso, y en el Mediterráneo la salida de Barcelona en Granollers y la A-2 en Igualada también presentan circulación complicada.
La afluencia de coches a pistas del Pirineo provocan retenciones de tráfico en Monrepós
La afluencia de vehículos a las pistas de esquí del Pirineo aragonés al inicio del puente festivo de la Constitución provoca retenciones y congestión del tráfico en el tramo de la carretera N-330 sentido Francia, entre los núcleos de Lanave y Rapún, entre los kilómetros 614 y 622.
Las retenciones también se dan en la autovía A-23 en el punto de acceso a tramo sin desdoblar de la N-330 en Lanave y en la salida de Zaragoza hacia el Pirineo a través de la Z-40.
392.000 coches salen del área de Barcelona hasta las 13.00 de este sábado, un 85% de lo previsto
392.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 15.00 del viernes hasta la 13.00 de este sábado por el puente de diciembre, ya que el lunes será festivo.
Son el 85,2% de los 460.000 vehículos que se prevé que salgan hasta las 15.00 de este sábado, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
El director del SCT, Ramon Lamiel, dijo el viernes que se prevé una "movilidad estresada" por este puente y que las vías que preocupan especialmente son la C-16 y la C-17.
Retrasos generalizados en la R2 sud
La circulación de trenes por la línea R2 sud de Rodalies, que conecta Barcelona con Sant Vicenç de Calders por la costa, acumula retrasos "que pueden superar los 15 minutos", según Renfe, "por causas operativas".
Un accidente corta la C-16 en Berga
La circulación en la C-16 está cortada a la altura de Berga en dirección norte por un choque entre tres turismos.
Unos 160.000 vehículos han salido ya del área metropolitana de Barcelona
Un total de 159.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las tres y las ocho de la tarde de este viernes de los 460.000 que ha previsto el Servei Català de Trànsit (SCT) con motivo del puente de la Constitución, lo que supone el 34,5%. Entre las 15 horas de este viernes, cuando ha arrancado oficialmente la operación salida, y las 15 horas de mañana sábado, el SCT prevé que abandonen el área de influencia de Barcelona 460.000 vehículos, mientras que para la operación retorno, entre las 12 y las 24 horas del lunes 8 de diciembre, se estima un volumen de 250.000 vehículos hacia la capital catalana.
Reestablecida la circulación en la R3 de Rodalies
Renfe informa que se ha reestrablecido la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga i Ripoll, pero que mantienen e servicio alternativo por carretera como refuerzo.
El 22% de los vehículos previstos han salido ya del área de Barcelona
Más de 100.000 vehículos han salido ya del área metropolitana de Barcelona desde este viernes a las 15.00 h y hasta las 18.00 horas, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Se trata de un 22% de los 460.000 coches previstos para la operación salida, que se alargará hasta este sábado a las 15.00 h. La C-16 y la C-17 son las vías con más afluencia y a lo largo de la tarde ha habido puntos con retenciones. Hay circulación con congestión a lo largo de 14 kilómetros a la C-16 entre Cercs y Olvan.
Situación complicada en las carreteras del Vallès
Se mantiene cortado un carril en la C-58 en Cerdanyola del Vallès dirección Terrassa por un accidente, hay retenciones a la altura de Montcada i Reixac, y también en la AP-7 y la B-30 entre Cerdanyola y Barberà en dirección a Girona.
