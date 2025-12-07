Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación retorno Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Cerca de 460.000 vehículos saldrán este fin de semana largo del área de Barcelona

Se prevén 5,7 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el Estado

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre.

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre. / MANU MITRU / EPC

El puente de diciembre siempre implica desplazamientos en todos los puntos de España. Para esta ocasión, se preveía un total de 5,7 millones de desplazamientos hasta este lunes a medianoche, unos 460.000 en Catalunya.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.

Actualizar

250.000 vehículos volverán a Barcelona este lunes

Para este lunes 8 de diciembre se prevé el retorno de 250.000 vehículos hacia Barcelona. Por ello, pueden haber retenciones en vías preferentes como la AP-7, A-2, C-14, C-16, C-17 o N-260. Además, desde el Servei Català de Trànsit recuerdan que se instalarán carriles adiciones en sentido contrario en la AP-7 para mejorar la fluidez del tráfico.

