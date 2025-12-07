Muere Carles Esclusa, ex teniente de alcalde de Sanidad y de Seguridad Ciudadana de Manresa

Este sábado de madrugada murió Carles Esclusa, quien fue concejal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Manresa. Durante la legislatura de 1995, fue miembro del primer gobierno de coalición de izquierdas del consistorio, junto con el PSC e ICV-AUP, y ocupó el cargo de teniente de alcalde de Sanidad y de Seguridad Ciudadana. Esclusa, que era una persona muy querida en la sección local del partido, ha fallecido a los 78 años.

Su trayectoria militante se inició muy joven, cuando trabajaba en Pirelli. Un compromiso sindical que en 1991 lo llevó a ser elegido presidente de la sección local de Manresa de Esquerra Republicana. Bajo el nombre de Esquerra Nacionalista de Manresa, ya que la candidatura contaba con el apoyo de Alternativa Verda, consiguió tres concejales. Uno de ellos, Esclusa.

En los siguientes comicios, la candidatura ya se presentaba con el nombre del partido. Unas elecciones en las que la propuesta de Esquerra convencía cada vez a más electores en la ciudad, aunque mantenía los mismos tres concejales. Pero aquellos resultados abrieron la posibilidad de una coalición de izquierdas en el consistorio, la primera, que agrupaba al Partido Socialista, ICV-AUP y Esquerra. Era la primera vez desde 1939 que el partido republicano tenía responsabilidades en el gobierno de la ciudad, y Esclusa fue nombrado teniente de alcalde de Sanidad y de Seguridad Ciudadana.

Posteriormente, y fruto de su práctica ceramista junto a su compañera Montserrat Riu, se involucró en el Cercle Artístic de Manresa y lideró su reubicación en el casco antiguo de Manresa, en un equipamiento que relanzaba la entidad y la situaba a pie de calle. Esclusa llevaba años luchando contra una enfermedad que no ha trascendido y que se lo ha llevado esta pasada madrugada.