¿Cuándo empezar a hablar de sexo con los hijos?: "Tenemos una mochila cargada de miedos"

La sexualidad infantil y la educación sexual son de los temas que más ansiedad generan a los padres y madres en la crianza. ¿A qué edad debe empezar la educación sexual? ¿Cómo hablar de la curiosidad infantil, de la menstruación, de la masturbación o del deseo, sin sentir que quizás sea demasiado pronto? Muchos padres posponen esa conversación crucial esperando que la escuela —o internet— se encargue. Pero el silencio también educa, y a veces enseña justo lo contrario de lo que se pretende.

La idea de que la infancia es asexual o inocente sigue viva, y condiciona nuestra forma de criar. Pero, ¿negar la sexualidad infantil es adecuado? En el capítulo de 'Sobre (vivir) a la crianza' de este domingo, se rompen mitos, ofreciendo herramientas y abordando sin miedo cómo hablar de sexo con nuestros hijos.

Y para ello se pronuncia Estel Malgosa, doctora en Antropología y docente en la UAB. Coordina el proyecto SexAFIN, centrado en la formación afectivo sexual y reproductiva y es una de las autoras del documental 'Repensando la Educación sexual'. Magosa asegura que "la masturbación lleva 300 años perseguida, sobre todo la masturbación infantil. Tenemos una mochila cargada de miedos".

Y también participa en el capítulo Eva Moreno, sexóloga, terapeuta de pareja y divulgadora. Defiende un enfoque del placer como parte del bienestar integral, aboga por romper los tabúes que heredan tanto los hijos como los padres y asegura que se debe hablar de sexualidad desde el momento cero. "Si yo pongo nombres a las partes del cuerpo y a los genitales, estoy aprendiendo a la vez que estoy enseñando", afirma.

