El buen tiempo y las ganas de Navidad llenan a rebosar la Fira de l'Avet d'Espinelves en su primer fin de semana

La Fira de l'Avet d'Espinelves ha vuelto a superar las expectativas de visitantes durante el primer fin de semana de apertura, marcado por las temperaturas suaves y las ganas de Navidad. El alcalde del municipio, Antoni Tanyà, ha explicado a la ACN que la afluencia de público del sábado fue “espectacular” y que este domingo se están repitiendo las buenas sensaciones, con aparcamientos llenos y colas para acceder al pueblo desde primera hora. Aunque ha lamentado el colapso en el Eix Transversal, ha celebrado que la población “se llene de personas que vienen a buscar su abeto”.

Una paradista en la Fira de l'Avet d'Espinelves este 7 de diciembre / Norma Vidal

Se calcula que hasta el 14 de diciembre se venderán 5.000 árboles y se superarán los 120.000 visitantes de años anteriores. Este año hay 120 paradas, una decena de ellas de abetos de productores locales.