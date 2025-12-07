Feria navideña
El buen tiempo y las ganas de Navidad llenan a rebosar la Fira de l'Avet d'Espinelves en su primer fin de semana
Hasta el 14 de diciembre esperan vender 5.000 árboles y superar las 120.000 personas
La Fira de l'Avet d'Espinelves ha vuelto a superar las expectativas de visitantes durante el primer fin de semana de apertura, marcado por las temperaturas suaves y las ganas de Navidad. El alcalde del municipio, Antoni Tanyà, ha explicado a la ACN que la afluencia de público del sábado fue “espectacular” y que este domingo se están repitiendo las buenas sensaciones, con aparcamientos llenos y colas para acceder al pueblo desde primera hora. Aunque ha lamentado el colapso en el Eix Transversal, ha celebrado que la población “se llene de personas que vienen a buscar su abeto”.
Se calcula que hasta el 14 de diciembre se venderán 5.000 árboles y se superarán los 120.000 visitantes de años anteriores. Este año hay 120 paradas, una decena de ellas de abetos de productores locales.
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- Las multas por saltarse la prohibición de entrar en una área de caza son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos claves para controlar el jabalí
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables