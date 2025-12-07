En Murcia
Detenida una kamikaze que cuadriplicaba el tope de alcohol permitido con un menor en la A7
Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
Una conductora que circulaba en sentido contrario por la autovía 7 en Alhama de Murcia con una tasa de alcohol en sangre que cuadruplicaba el máximo permitido por la ley y con un menor a bordo ha sido detenida por la Guardia Civil en la madrugada de este domingo,.
Una docena de llamadas alertaron al 112 de la infracción que cometió con su hijo en el coche por el kilómetro 601, donde mientras una patrulla cortaba la circulación, otros guardias cruzaron a pie la mediana y lograron detenerla.
Está acusada de los delitos de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida y por conducción temeraria
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- Las multas por saltarse la prohibición de entrar en una área de caza son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos claves para controlar el jabalí
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables