Detenida una kamikaze que cuadriplicaba el tope de alcohol permitido con un menor en la A7

Una conductora que circulaba en sentido contrario por la autovía 7 en Alhama de Murcia con una tasa de alcohol en sangre que cuadruplicaba el máximo permitido por la ley y con un menor a bordo ha sido detenida por la Guardia Civil en la madrugada de este domingo,.

Una docena de llamadas alertaron al 112 de la infracción que cometió con su hijo en el coche por el kilómetro 601, donde mientras una patrulla cortaba la circulación, otros guardias cruzaron a pie la mediana y lograron detenerla.

Está acusada de los delitos de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida y por conducción temeraria