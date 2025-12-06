Las víctimas de la dana no se reunirán con Pérez Llorca mientras no le exija el acta de diputado a Mazón

Las dos principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre —la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024 encabezada por Mariló Gradolí, y la Associació Víctimes Mortals de la Dana, presidida por Rosa Álvarez— consideran “inadmisible” que, tras revelarse ayer los mensajes intercambiados aquel día entre Carlos Mazón, la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el partido siga protegiendo al exmandatario, que incluso ha obtenido un complemento salarial de casi 9.000 euros y una oficina de expresidente en Alicante.

Las representantes de las víctimas de la catástrofre coinciden en exigir que el expresident abandone de inmediato su acta de diputado y la presidencia del PP valenciano y en advertir que la actitud institucional del nuevo Consell no es creíble mientras el PP mantenga al expresident como referente político. También sostienen que la confianza no se recuperará mientras quienes “ocultaron información crítica y actuaron con negligencia sigan ocupando espacios de poder, sueldo público y representación institucional”. Se refieren no solo a la continuidad de Mazón como diputado, sino a la presencia de Susana Camarero o José Antonio Rovira en el nuevo Consell.

"Nos siguen maltratando"

De hecho, las víctimas ya han descartado la posibilidad de reunirse con el nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, mientras éste no le exija a su antecesor en el cargo su acta de diputado, le expediente y reclame su expulsión del PP, partido del que Mazón sigue siendo además presidente en la Comunitat Valenciana. "Las buenas palabras no nos sirven si no vienen acompañadas de hechos -ha señalado Rosa Álvarez esta mañana en declaraciones a Levante-EMV-. Antes nos maltrataban en la forma y en el fondo. Ahora, las formas las han mejorado pero el fondo sigue igual".

Álvarez ha confirmado a este periódico que la asociación de víctimas mortales de la dana que ella preside tenía previsto convocar una asamblea para debatir la posibilidad de aceptar una reunión con el nuevo jefe del Consell. Cabe recordar que, el día de su investidura, el propio Pérez Llorca se cruzó con Álvarez en Les Corts y le dijo “te llamaré”. “Ahora mismo, mientras Mazón siga como diputado y mientras su partido no le exija la dimisión, esta hipotética reunión no la podemos contemplar”, ha subrayado la representantes de las víctimas mortales de la dana.

Álvarez ha vuelto a mostrar hoy su sorpresa e indignación ante el hecho de que el PP no solo no haya exigido siquiera de manera simbólica la renuncia de Mazón, sino que “lo que es peor, le han dado una portavocía remunerada”.

Después de que ayer se hicieran públicos los mensajes que se cruzaron entre ellos Pradas, Mazón y Cuenca, la presidenta de las víctimas considera demostrada la “actitud incompatible con un servidor público responsable” que demostraron los tres, y que la “responsabilidad de las muertes es exclusivamente suya”. “Los mensajes muestran de forma clara que estaban avisados ya por la mañana de lo que estaba ocurriendo. Y la única reacción que tuvo Mazón fue decir ‘cojonudo’ e irse a comer”.

Pese a todo ello, continúa Álvarez, “Mazón continúa estando en las Corts, tiene 9.000 euros más de complemento y un edificio en Alicante junto al jefe de su gabinete que le decía a la consellera que no podía confinar. Es que se ha juntado todo…”, lamenta, y pide que si el expresident se niega a dejar el acta de diputado, su partido lo expulse.

"Los whatsapps son crueles y vergonzosos"

También Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes Dana, ha confirmado a este periódico que este colectivo ha decidido no reunirse con Pérez Llorca mientras Mazón siga formando parte de su grupo en Les Corts. Gradolí sostiene que los whatsapps hechos públicos ayer confirman que el expresident disponía de información suficiente sobre la magnitud de la catástrofe horas antes de que se precipitaran las muertes, y que aun así actuó con “total despreocupación”.

“Los whatsapps que se dieron a conocer ayer son crueles y totalmente vergonzosos. Y más vergonzoso es aún que se hayan tapado durante más de un año. Mantener a este señor cobrando de los valencianos y las valencianas es una vergüenza y no puede continuar así”, ha declarado Gradolí. La presidenta de la Associació Víctimes Dana subraya que Mazón “ya sabía antes de entrar al Ventorro cómo estaba la situación, que había rescates en marcha y que todo estaba mal, y pese a eso le dio exactamente igual”.

Gradolí también acusa al nuevo president, Juan Francisco Pérez Llorca, de no acompañar las palabras de disculpa con acciones coherentes. Para ella, sus gestos de conciliación “no valen de nada” mientras mantenga a Mazón en su escaño y en la estructura del PP. “Sus disculpas serán palabras vacías mientras no se acompañen de gestos reales”, ha dicho.