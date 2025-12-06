Rescatan restos de un gigantesco dinosaurio en Asturias: "Es un hallazgo de relevancia mundial"

Los restos óseos de un gigantesco dinosaurio de 20 metros de longitud, que podrían pertenecer a una especie desconocida hasta ahora, han sido trasladados con éxito este viernes desde su enclave original en un acantilado de Ribadesella, hasta el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), en Colunga. La compleja operación, que requirió el uso de un helicóptero militar, ha permitido rescatar una parte fundamental del esqueleto de un saurópodo, en un hallazgo que los investigadores califican "de alcance mundial".

El tamaño y el peso de los dos bloques recuperados, de algo menos de una tonelada cada uno, unido a la dificultad de acceso al yacimiento y la relevancia del material, han obligado a utilizar un helicóptero y a solicitar la ayuda del Ejército para su traslado al Museo, donde se continuará trabajando en la preparación de las piezas para su posterior análisis y estudio.

Una excepción

El director científico del MUJA, José Carlos García Ramos, explicó la magnitud del descubrimiento. "Este hallazgo supone muchísimo, porque sería el primer gran dinosaurio que encontramos en Asturias", afirmó. El descubrimiento de los restos de este cuadrúpedo herbívoro, por parte de un alumno de Geología de la Universidad de Oviedo, es "una excepción" que no será fácil que se repita, según explicó el científico, porque las características de la costa asturiana hacen "muy difícil" hallar fósiles de animales de gran tamaño.

"Tenemos sobre todo lo que es la parte del tronco del dinosaurio, pero faltan las extremidades, la parte del cuello y demás", detalló García Ramos. El siguiente paso será realizar una prospección con georradar para determinar cuántos restos quedan en el acantilado, antes de una nueva campaña de excavación prevista para mayo o junio del año que viene. Para esa tarea contarán nuevamente con la colaboración de expertos internacionales.

La llegada del helicóptero con uno de los bloques. / Juan Plaza

"El potencial es enorme"

La incertidumbre sobre la cantidad de material aún por extraer es alta. "No sabemos cuánto queda todavía hasta que determinemos con el georradar cuánto hay próximo, porque puede estar muy diseminado", admitió García Ramos. En todo caso, el potencial es enorme. "Parece que se trata de una especie nueva, por lo que se ha visto hasta ahora. Si fuera así, el hallazgo tendría un alcance mundial", aseguró, avanzando que, de confirmarse, recibiría un nombre asturiano. El rescate de los fósiles restantes, que podrían pesar varias toneladas, probablemente requerirá nuevamente de medios aéreos especializados.

El equipo científico del MUJA deberá ahora limpiar minuciosamente los restos del gran saurio, que fueron recubiertos con escayola para una mejor protección. Los integrantes del equipo científico del MUJA, García Ramos, Laura Piñuela y Ángel García, tendrán que dedicar varios meses a la delicada tarea de separar el fósil de la roca sin dañarlo.

Un punto de inflexión

Para el MUJA, este descubrimiento representa un punto de inflexión. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, lo calificó de "acontecimiento histórico", auguró que va a suponer "la reestructuración entera del Museo". Subrayó además la doble vertiente del equipamiento, como polo de investigación y de divulgación, y el atractivo global que supondría una nueva especie. "Va a ser un atractivo de carácter mundial tanto para el turista como para los investigadores", afirmó.

Fotografía de familia de los participantes en la operación de rescate / Ramón Díaz

El cierre de esta primera fase no es el fin, sino el preludio de un trabajo que se prolongará durante años. Los acantilados asturianos, como señaló García Ramos, son una fuente inagotable. "El acantilado no se acaba nunca. Mientras siga habiendo desprendimiento seguirán apareciendo piezas", aseguró García Ramos, vaticinando que con el tiempo "necesitaremos probablemente otro museo" para acoger la enorme cantidad de fósiles rescatados.

Asturias, zona de tránsito clave

La relevancia científica trasciende lo regional. Asturias se sitúa en una "zona de tránsito clave durante el Jurásico", entre Portugal y el resto de Europa, y estudiar estos restos, según explicó García Ramos, ayudará a comprender las conexiones entre las faunas de Europa y América.

La operación de extracción ya realizada fue un desafío logístico y de seguridad. Aitor Navarro Gil, brigada del batallón de helicópteros número 3, describió el momento más crítico: el enganche de la carga. "El helicóptero genera vientos muy fuertes, ellos (los rescatadores) están allí en unas piedras de una manera un poco desequilibrada... ese es el momento de mayor peligrosidad", relató.

El alcalde de Ribadesella no fue invitado

Un equipo de 17 personas entre pilotos, mecánicos y personal de tierra participó en la misión, que culminó con el traslado de las piezas hasta un punto donde un camión del Ayuntamiento de Colunga las llevará hasta el museo, según explicó el alcalde, José Ángel Toyos (Foro). No fue invitado al evento el alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP).

Para esta labor de rescate, el equipo del MUJA ha contado con la colaboración de un helicóptero de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y del Batallón de Helicópteros de Maniobra III. Previamente, el Batallón de Helicópteros de Transporte V participó en las tareas de reconocimiento. La Consejera asistió a la llegada por aire del material, junto con el coronel delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno del Valle; el teniente coronel Ismael Pérez Cobo y el subteniente José Manuel Pérez Martínez, además del alcalde de Colunga y el equipo científico del Museo.

Un helicóptero del Ejército

En esta actuación se ha utilizado un helicóptero NH90 (HT.29 en su designación militar española), con base en el acuartelamiento de Héroes del Revellín, en Agoncillo (La Rioja), que puede alcanzar una velocidad de 260 kilómetros por hora en operación y de hasta 300 en crucero. Además, ha participado personal de apoyo en tierra para realizar tareas de mantenimiento, preparación de cargas y repostaje.

El traslado de este material pone fin a la segunda campaña de excavación en los acantilados de Ribadesella por el equipo científico del MUJA, en la que también participaron los investigadores Pablo Puerta, del Museo de Trelew (Chubut, Argentina) y reconocido especialista en excavación y recuperación de materiales fósiles, y Oliver Rauhut, paleontólogo especializado en dinosaurios que se encarga de estudiar el material óseo del saurópodo hallado en Asturias y responsable de la Colección Estatal de Paleontología y Geología de Baviera. Ambos participarán también en la próxima fase del rescate.

Colaboración del SEPA y la Guardia Civil

En la primera campaña de excavación, realizada el pasado mes de julio, se recuperó un bloque con varias vértebras de la cola y se extrajeron otras vértebras caudales, un pubis, un isquion, una costilla completa y cuatro chevrones, todas partes del mismo ejemplar que las piezas actuales. Además, en esta segunda campaña, iniciada en septiembre, se recuperó otro bloque de gran tamaño con una de las escápulas del saurópodo.

Para aquellos trabajos fue necesaria la ayuda del helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la colaboración de la Guardia Civil, que trasladó herramientas y materiales al yacimiento, así como del Ayuntamiento de Colunga, que se encargó del transporte del material a las instalaciones del museo.