Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Cerca de 460.000 vehículos saldrán este fin de semana largo del área de Barcelona

Se prevén 5,7 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el Estado

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre.

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre. / MANU MITRU / EPC

Germán González

Germán González

Este viernes a las tres de la tarde empieza la operación salida del puente de diciembre, que prévé 5,7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes a medianoche, unos 460.000 en Catalunya.

Siga en este hilo las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.

