Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Este viernes a las tres de la tarde empieza la operación salida del puente de diciembre, que prévé 5,7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes a medianoche, unos 460.000 en Catalunya.

Siga en este hilo las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.

Retrasos generalizados en la R2 sud La circulación de trenes por la línea R2 sud de Rodalies, que conecta Barcelona con Sant Vicenç de Calders por la costa, acumula retrasos "que pueden superar los 15 minutos", según Renfe, "por causas operativas".

Un accidente corta la C-16 en Berga La circulación en la C-16 está cortada a la altura de Berga en dirección norte por un choque entre tres turismos.

Unos 160.000 vehículos han salido ya del área metropolitana de Barcelona Un total de 159.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las tres y las ocho de la tarde de este viernes de los 460.000 que ha previsto el Servei Català de Trànsit (SCT) con motivo del puente de la Constitución, lo que supone el 34,5%. Entre las 15 horas de este viernes, cuando ha arrancado oficialmente la operación salida, y las 15 horas de mañana sábado, el SCT prevé que abandonen el área de influencia de Barcelona 460.000 vehículos, mientras que para la operación retorno, entre las 12 y las 24 horas del lunes 8 de diciembre, se estima un volumen de 250.000 vehículos hacia la capital catalana.

Reestablecida la circulación en la R3 de Rodalies Renfe informa que se ha reestrablecido la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga i Ripoll, pero que mantienen e servicio alternativo por carretera como refuerzo.

El 22% de los vehículos previstos han salido ya del área de Barcelona Más de 100.000 vehículos han salido ya del área metropolitana de Barcelona desde este viernes a las 15.00 h y hasta las 18.00 horas, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Se trata de un 22% de los 460.000 coches previstos para la operación salida, que se alargará hasta este sábado a las 15.00 h. La C-16 y la C-17 son las vías con más afluencia y a lo largo de la tarde ha habido puntos con retenciones. Hay circulación con congestión a lo largo de 14 kilómetros a la C-16 entre Cercs y Olvan.

Situación complicada en las carreteras del Vallès Se mantiene cortado un carril en la C-58 en Cerdanyola del Vallès dirección Terrassa por un accidente, hay retenciones a la altura de Montcada i Reixac, y también en la AP-7 y la B-30 entre Cerdanyola y Barberà en dirección a Girona.

Interrumpida la circulación de trenes con Puigcerdà La circulación de trenes de la R3 de Rodalies se encuentra interrumpida entre La Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona), por "una incidencia que afecta a los sistemas de regulación del tráfico", informa Adif. Se está trabajando para solucionarla con "la mayor brevedad posible".

Problemas en la C-17 en L'Ametlla del Vallès Retenciones en la C-17 en L'Ametlla del Vallès sentido Barcelona por un accidente que corta un carril. Se mantienen las retenciones también en Canovelles, en dirección a Vic.

El incendio de un camión provoca retenciones en la C-58 Un camión que ha sufrido un percance y se ha incendiado provoca retenciones en la C-58 a la altura de Sant Quirze del Vallès en dirección Barcelona.