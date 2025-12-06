Óbito
Muere Joaquim Casademont, diseñador y fabricante de cocinas estrella Michelin
Definido por sus amigos como alguien "con mucho criterio y sin miedo a nada", su empresa en Figueres trabajó para establecimientos como El Bulli, El Celler de Can Roca o el Sant Pau de Carme Ruscalleda
Helena Viñas
El mundo de la gastronomía gerundense (y también internacional) ha perdido a uno de sus referentes con la muerte de Joaquim Casademont Canalías, fundador y propietario de la empresa de cocinas Garcia&Casademont. El negocio, fundado en 1979 en Figueres, fue pionero en el diseño e instalación de cocinas de los principales restaurantes con estrella Michelin de España, como El Bulli, El Celler de Can Roca, el Sant Pau de Carme Ruscalleda, Arzak y Berasategui, entre muchos otros.
La historia de Casademont, sin embargo, empieza muy lejos de los fogones. El figuerense trabajó primero como árbitro de tercera división, concretamente desde principios de los años 70 hasta 1988, trabajo que en algún momento empezó a combinar con el negocio de cocinas. Durante esa época, también fue el mentor de Miquel Noguer como árbitro de fútbol.
Después de retirarse, Casademont pasó a formar parte de la junta de la delegación del Colegio de Árbitros en Girona.
