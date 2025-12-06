Los Mossos incautan 1.400 plantas de marihuana en dos operaciones en La Sénia y Tossa de Mar

Los Mossos d'Esquadra han realizado dos operaciones en los últimos días para desemantelar dos plantaciones de marihuana, una ubicada en La Sènia (Montsià) y otra en Tossa de Mar (La Selva). Entre las dos intervenciones, la policía catalana ha decomisado unas 1.400 plantas de cannabis y 20 kilos de cogollos ya embolsados y listos para vender, según ha informado en sendos comunicados.

La mayor incautación se produjo en La Sénia, cuando un operativo de los Mossos detectó una plantación con una "instalación eléctrica sofisticada" que alimentaba 40 lámparas de alto rendimiento para acelerar el crecimiento de los cultivos. Dentro de la nave intervendia se encontraron unas 900 plantas, en diferentes estados de maduración. Los agentes detuvieron al presunto responsable de la plantación.

En la operación de Tossa de Mar se ha saldado con tres detenidos, uno de 35 años y dos más de 22, que tenían un cultivo de marihuana con 487 plantas y, además, 20 kilos de cogollos a punto para comercializar. El pasado día 1 de diciembre a los agentes les avisan de que existen sospechas de que en una vivienda en la zona del Puig de les Cadiretes podría haber una plantación de marihuana. Al día siguiente se personan los agentes, entran en el domicilio y se encontraron a los tres responsables de la plantación, dos hombres de 22 años y otro de 35, todos ellos sin antecedentes.

Los Mossos registraron el domicilio y encontraron 160 plantes tipos esquejes, 162 más de crecimiento medio y 165 en proceso avanzado de secado. Además, adentro del domicilio los policías encontraron cerca de 20 kilos más de cogollos de marihuana que estaban a punto para ser comercializados.

Los arrestados habían pinchado la luz con la cual alimentaban los aparatos con los cuales hacían crecer la droga, como luces led y extractores, que los agentes también intervinieron. A raíz de los hechos, los Mossos detuvieron los tres sospechosos por un delito contra la salud pública y otro por fraude de fluido eléctrico. Pocas horas después pasaron a disposición del juzgado de guardia de Blanes que decretó la prisión provisional.