Se encuentra con un grupo de cabras salvajes en Montserrat y pide consejo en ChatGPT: "Estamos parados en medio de la montaña y no sabemos qué hacer"

"Hemos venido a Montserrat y hay unas cabras que no nos dejan andar. No sabemos qué hacer" relataba una usuaria de TikTok (@braylyngb) en un clip donde explicaba la situación de angustia vivida durante una excursión a la montaña bagenca, cuando ella y sus acompañantes se encontraron un grupo de cabras salvajes que los impedía continuar en el camino.

"Estamos parados en medio de la montaña, no hay gente ni nada", explica la joven en el vídeo, que ya acumula más de 40 mil visualizaciones en la plataforma de vídeos cortos. Ante la incertidumbre, decidió pedir consejo a ChatGPT, que le recomendó mantener la distancia y no acercarse a los animales.

Pese a los intentos de avanzar con precaución, las cabras se mostraron alerta y se les acercaron. "Según ChatGPT, como son crías, los adultos pueden ponerse en alerta. Tenemos que esperar a que acaben de comer para que se muevan", decía la tiktoker, que acababa el vídeo asegurando que no sabían qué hacer ni a quién llamar.

Posteriormente, @braylyngb publicó un segundo vídeo actualizando la situación. Una vez superado el primer grupo de cabras, se encontró con otra cabra solitaria en medio del camino. "Haré cero contacto visual con ella", afirmaba mientras recordaba las recomendaciones recibidas por la Inteligencia Artificial: mantenerse a una distancia de unos cinco metros y evitar hacer ruidos bruscos para que los animales no se asusten. "Tratad de no molestarlas y ellas no os molestarán a vosotros", añadía. Pese al miedo, reconocía que el momento había sido "muy fuerte" porque "son animales muy imponentes".

Este incidente coincide con una advertencia reciente del Parque Natural de Montserrat, que la semana pasada informó del inicio del período de celo de la cabra salvaje. Durante esta época, que suele empezar en noviembre y puede alargarse hasta principios de año, los machos se vuelven más activos y adoptan comportamientos imprevisibles.

A lo largo del año, los machos y hembras viven en grupos separados. Sin embargo, durante el celo estos grupos se vuelven mixtos y los machos dominantes pueden mostrar actitudes de competencia y protagonizar enfrentamientos con otros ejemplares. Por este motivo, el parque recomienda a los visitantes "mantener la distancia y no acercarse a los animales por seguridad y no alterar su ciclo natural".