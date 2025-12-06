El conseller de Agricultura durante la peste porcina del 94: “Se debería dar barra libre para eliminar jabalíes en todas partes”

El exconseller de Agricultura entre 1992 y 1999, Francesc Xavier Marimon, recomienda al Govern dar “barra libre” para eliminar jabalíes en toda Catalunya dado el riesgo que suponen para propagar rápidamente la peste porcina africana (PPA). Marimon lidió en 1994 con el brote de peste porcina clásica que afectó a Catalunya y algunos puntos del Estado. En una entrevista a la ACN recuerda que en aquella ocasión la crisis fue muy importante porque se dio en granjas industriales con el sacrificio de cerca de un millón de animales. El sector salió reforzado gracias a las ayudas que llegaron de la Unión Europea y el exconseller Marimon recuerda que el entonces presidente Jordi Pujol estaba “absolutamente implicado”.

Francesc X. Marimon ha explicado a la ACN cómo vivió la crisis de la peste porcina clásica que afectó granjas de Catalunya, principalmente en la demarcación de Lleida y en las comarcas Centrales en 1994. La principal diferencia del brote de este 2025 fue que se trataba de una variante de la enfermedad que tenía vacuna, pero entonces no estaba autorizada. También hay que tener en cuenta que ahora solo está extendida entre jabalíes, es decir fauna salvaje, y hace 30 años entró directamente en las explotaciones ganaderas.

Aun así, el entonces máximo responsable del Departamento de Agricultura explica que actuaron de una manera “muy similar” a la que se ha hecho ahora. Se cerraron las zonas donde había granjas afectadas, pero además se procedió al sacrificio y “enterramiento inmediato” de los animales. Fueron cerca de un millón de cerdos sacrificados en unos 6 meses que duró la crisis. Marimon asegura que el sector se “recuperó bien” de aquella situación, sobre todo porque la Unión Europea (UE) “se portó extraordinariamente bien” y el Ministerio de Agricultura, con la entonces titular Loyola de Palacio, también, aunque el Govern tuvo que hacer un “esfuerzo notable”. En concreto, la UE se hizo cargo del 50% de los cerdos sacrificados y el resto a partes iguales entre el Estado y Cataluña.

Marimon explica que el presidente Pujol estaba encima de él cada día mientras duraba la crisis. Le repitió en reiteradas ocasiones que el sector debía recibir ayuda para salir de esa situación. El exconseller no esconde que fue una “lucha dura”, pero gracias a la colaboración de todos los ganaderos implicados y, sobre todo, también de los veterinarios “que actuaron de una forma extraordinaria”.

"La variante africana es más complicada que la clásica"

Francesc X. Marimon avisa que la PPA es más complicada que la clásica, ya que el hecho de que se dé en fauna salvaje comporta una serie de movimientos de animales que no se pueden controlar. A esto hay que añadir que la población de jabalíes en Catalunya ha crecido exponencialmente y, por tanto, apunta que lo primero que habría que hacer es hacer un “gran esfuerzo” para reducirla con “barra libre” para eliminarlos y cortar el foco de infecciones. Aun así, Marimon admite que por las noticias que le llegan cree que “se está actuando correctamente” desde la declaración del brote.

De hecho, Marimon ha estado en contacto a través de mensajes con el actual conseller Òscar Ordeig. No le ha dado ninguna instrucción porque considera que está haciendo lo correcto y solo le recomienda incidir aún más en la captura de animales. Por eso apuesta por permitir el uso de cajas de captura de jabalíes. Es un sistema que permite cazar muchos ejemplares que se acercan a la jaula atraídos por la comida y quedan atrapados.

Por otro lado, Marimon también critica que la gente “interactúe” con la fauna salvaje. “Puede parecer muy simpático darles un trozo de bocadillo, pero eso es malo para el jabalí y para nosotros”. Pide que se les respete y se les deje estar como están e insiste en hacer calar el mensaje de que, ahora, Cataluña necesita una reducción de ejemplares.

Hace 30 años el mercado de exportación era “relativamente limitado”

La semana se ha cerrado con una caída de 20 céntimos del precio del cerdo en la lonja de Mercolleida y las alarmas se han disparado dentro del sector productor. Marimon explica que en el 94 no hubo una gran caída de mercado porque los precios de sacrificio estaban incluso en la banda alta después de sacar un millón de animales de las granjas.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en aquel momento el mercado de exportación de Cataluña era “relativamente limitado”. Se exportaba a Europa y parte del norte de África, pero no a países asiáticos, por lo que “no hubo una gran afectación”. Marimon cree que el ministro Planas está “velando muy bien” para no perder exportaciones, pero avisa que el cierre de determinados mercados comportará pérdidas para los productores.

Por ello avanza que habrá que ayudarlos de alguna manera a través de alguna línea de ayuda “más o menos directa” que inicialmente no hace falta que sea muy importante, pero sí que debería servir para compensar a la gente que se vea obligada a vaciar granjas, si llega a darse el caso.