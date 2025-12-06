Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TS

Cientos de personas protestan frente al Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general

Los protestantes han denunciado la "falta de imparcialidad" del TS, que condenó el pasado 20 de noviembre Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación

Manifestantes, durante una concentración para protestar por la condena al ex Fiscal General del Estado, frente a la sede del Tribunal Supremo, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Manifestantes, durante una concentración para protestar por la condena al ex Fiscal General del Estado, frente a la sede del Tribunal Supremo, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente / Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cientos de personas se han concentrado este sábado frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según la Delegación del Gobierno, han participado unos 300 manifestantes en total.

Los protestantes han denunciado la "falta de imparcialidad" del Supremo, que condenó el pasado 20 de noviembre al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Durante la protesta, han portado pancartas con consignas como "la democracia está en riesgo", "persecución judicial", "no al lawfare" o carteles de "se vende juez corrupto".

La concentración ha sido organizada por una asociación de pensionistas que han convocado a los manifestantes mediante redes sociales y ha terminado sin ningún incidente. Se trata de la segunda concentración --la anterior tuvo lugar el pasado 23 de noviembre-- frente a la sede del Supremo por la condena de García Ortiz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
  2. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  3. La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
  4. Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP
  5. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  6. ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
  7. España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
  8. Hallados 50 jabalís muertos dentro de la zona cero del brote de peste porcina en Collserola

Cientos de personas protestan frente al Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de diciembre de 2025

Prisión provisional para la madre del menor de 4 años que apareció muerto en Almería y para su pareja

Mi casa me paga la jubilación: vender la nuda propiedad, la alternativa que crece entre los mayores de 60

Mi casa me paga la jubilación: vender la nuda propiedad, la alternativa que crece entre los mayores de 60

Encarcelado un vecino de Cornellà por una agresión sexual a la hija de 10 años de su pareja

Encarcelado un vecino de Cornellà por una agresión sexual a la hija de 10 años de su pareja

Acusan al grupo ultra Revuelta de desviar fondos recaudados para las víctimas de la dana

Acusan al grupo ultra Revuelta de desviar fondos recaudados para las víctimas de la dana

El curioso pueblo de Sevilla en el que 700 personas se apellidan Japón: la increíble historia del samurái que cruzó medio mundo y dejó huella en Andalucía

El CEO de Ribera Salud dice que los audios del Hospital de Torrejón están "editados" y "fuera de contexto" sin "contenido íntegro"

El CEO de Ribera Salud dice que los audios del Hospital de Torrejón están "editados" y "fuera de contexto" sin "contenido íntegro"