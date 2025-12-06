Suerte Millonaria
La Bonoloto deja dos millones de euros a una única persona en Porqueres
El número se ha vendido por ventana a la administración El Gall de la Sort
El aviso de la Policía Nacional sobre compartir décimos de lotería de Navidad
El sorteo de la Bonoloto de este viernes ha dejado a un único ganador de primera categoría (seis aciertos) con la combinación 12, 19, 23, 25, 26 y 37. El premio asciende a 2.136.202 euros. El boleto se ha validado en la administración de loterías número 1 de Porqueres, El Gall de la Sort, en el Pla de l'Estany, situada en la calle Sant Andreu, 29. Según la gestora del establecimiento, Anna Ballester, el billete se vendió directamente por ventanilla. El Gall de la Sort ya ha repartido otros premios importantes en los últimos años, como el primer premio de la Lotería del Niño en 2024 o 75.000 euros del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional en 2022.
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
- España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
- Hallados 50 jabalís muertos dentro de la zona cero del brote de peste porcina en Collserola