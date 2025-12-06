La Bonoloto deja dos millones de euros a una única persona en Porqueres

El sorteo de la Bonoloto de este viernes ha dejado a un único ganador de primera categoría (seis aciertos) con la combinación 12, 19, 23, 25, 26 y 37. El premio asciende a 2.136.202 euros. El boleto se ha validado en la administración de loterías número 1 de Porqueres, El Gall de la Sort, en el Pla de l'Estany, situada en la calle Sant Andreu, 29. Según la gestora del establecimiento, Anna Ballester, el billete se vendió directamente por ventanilla. El Gall de la Sort ya ha repartido otros premios importantes en los últimos años, como el primer premio de la Lotería del Niño en 2024 o 75.000 euros del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional en 2022.