Bernat Juliol, comisario del Milenario de Montserrat: "¿La fórmula de los mil años de Montserrat? Las dos “íes”: identidad e innovación"

Montserrat pondrá el lunes 8 de diciembre (Solemnidad de la Inmaculada Concepción), con una ceremonia religiosa (Te Deum, himno litúrgico de acción de gracias), el punto final a la conmemoración del milenario de la fundación de su comunidad monástica. Celebración que se ha desarrollado durante 15 meses y de la que el monje Bernat Juliol, mayordomo y subprior de la comunidad, ha llevado las riendas como comisario. «Lo planteamos con el lema simbólico de ‘mil años, mil actividades’. En la práctica, habremos superado las 1.300», expone cuando se le pide un primer resumen del milenario en cifras. Y destaca que «no es tanto que nosotros las hayamos hecho, sino que quiere decir que ha habido una gran respuesta de la gente, que ha querido venir a celebrar el milenario». No tienen cifras globales de visitantes, porque el milenario no se corresponde con un año natural, pero sí constatan que «ha aumentado la gente local que ha subido a Montserrat. Y estas personas sí lo han hecho muchas veces por actividades del milenario. O bien porque, como Montserrat ha estado muy presente estos meses en los medios de comunicación, gente que hacía años que no venía ha subido de nuevo».

¿Es este uno de los valores de este milenario?

Sí, porque creo que hemos podido reconectar o volver a acercarnos a mucha gente que quizá, por los motivos que sea, se había ido distanciando, que ya no tenía la relación con Montserrat que quizá habían tenido sus padres o sus abuelos. Por tanto, un dato positivo es que también hemos conseguido uno de los objetivos que teníamos, que era volver a acercarnos a mucha gente de aquí Cataluña. Y lo que sí se ha estimado es que unas 600.000 personas son las que han participado de manera activa en estas más de 1.300 actividades.

De la fotografía que se hicieron en abril de 2024, cuando presentaron los objetivos del milenario, a la fotografía final, ¿el resultado coincide con la expectativa?

Aquí hemos tenido un problema, aunque dicho positivamente, y es que compramos un marco para una fotografía que pensábamos, y al final resulta que la fotografía es más grande que el marco que compramos. La respuesta, en parte, nos la esperábamos por lo que se intuía cuando íbamos contactando con la gente. Pero sí que es verdad que, en cuanto a participación en estas actividades, de gente que se ha implicado, ha superado las expectativas que teníamos. Ha habido actividades que cuando se empezaron a organizar contabas que pudieran reunir 200 o 300 personas, y al final se han convertido en 3.000. Si lo hemos podido hacer ha sido gracias a toda la gente que se ha entusiasmado, en todos los ámbitos. Empezando por los actos religiosos, porque el milenario partía de esa esencia que es Montserrat, la dimensión de santuario benedictino. Celebramos mil años de la presencia benedictina. Pero si no hay esta respuesta, si no hay este impulso por parte de las entidades y de la gente que ha subido, era imposible hacerlo. En la línea de lo que decíamos y queríamos: que la gente hiciera suyo el milenario. Y estamos muy agradecidos.

Captan esta dimensión de Montserrat como un centro de espiritualidad, que tiene algo que decir, que la gente espera que digamos algo. Esto es muy bonito, pero también es una responsabilidad.

El adjetivo popular sería quizá el que mejor definiría estos quince meses de celebración, ¿o encontraría otros?

Definiría una parte del milenario. Cuando, en 2020, nos planteamos cómo queríamos que fuera, la comunidad aprobó un documento que lo definía y la dimensión popular era un aspecto. Esta idea que hemos manifestado desde el principio, que Montserrat fuera durante estos 15 meses la plaza mayor de Cataluña. Y esto se ha cumplido plenamente. Ahora bien, yo diría que el milenario tiene otros adjetivos que van más allá de lo popular. El religioso, obviamente, es uno de ellos.

Bernat Juliol en un encuentro de escudellers, uno de los muchos actos populares que ha acogido Montserrat / ABADIA DE MONTSERRAT

Con la celebración del milenario, ¿Montserrat se ha relanzado, o incluso recuperado, como emblema? ¿La dimensión simbólica que ha tenido históricamente?

Sí. De hecho, yo digo que no acabamos un milenario, sino que empezamos el segundo. Y pensamos y trabajamos en esta idea: Montserrat está, Montserrat quiere estar presente en la sociedad, Montserrat quiere estar al lado de la gente. ¿Eso quiere decir que es algo que no se hacía? No, ya era así. Pero creo que ha sido una oportunidad para dinamizarlo, para potenciarlo y para aumentar este dinamismo de Montserrat. Creo que sí se ha acentuado y potenciado aquello que yo creo que Montserrat no ha dejado de ser nunca. Tener esta dimensión, empezando por la religiosa, pero también en todos los ámbitos de la cultura, de la sociedad y de esta dimensión más popular. No ha dejado de hacerlo nunca, pero el milenario ha sido una ocasión para relanzarlo. Y no porque acabe un milenario, sino para que continúe, al menos, unos mil años más.

¿Qué cree que quedará, principalmente, del milenario, una vez cerrado?

Muchas cosas. Distinguiríamos dos bloques. Uno que para nosotros es muy fundamental es el de los valores, que es lo que hemos resumido con el lema. De hecho, todo el milenario apuntaba hacia este lema. En Montserrat, durante mil años se han vivido unos valores en el monasterio que creemos que pueden ser buenos no solo para los monjes, sino para toda la ciudadanía. Por tanto, lo primero que creo que quedará son estos valores, esta dimensión no material del milenario. Y, por otra parte, hay toda otra dimensión que podríamos llamar más tangible. El hecho, por ejemplo, de que hemos podido hacer muchas actividades porque hemos colaborado con muchísimas entidades. Hemos podido tejer una red de colaboraciones, de complicidades, de amistades con muchas personas y muchas instituciones, que no se trata de que ahora termine con el milenario, sino de que pueda continuar en el segundo milenio.

Y particularmente, como comisario, ¿con qué se queda? ¿Un momento especial…?

Para mí, lo más bonito es el conjunto de momentos en los que se ha visto la vida de comunidad. Y no hablo solo de la comunidad monástica, sino de la comunidad de la gente que ha subido a Montserrat. De estos momentos hemos tenido durante todo el año. Para mí han sido, como comisario, los más emocionantes, porque ves esa vida de ilusión, de comunidad, de trabajar juntos, de hacer proyectos conjuntamente. Y en este sentido, si debo escoger un momento especialmente representativo es el de la diada del 27 de abril, con las plazas llenas y la gente emocionada, llorando alrededor de la imagen de la Virgen. Para mí, eso es vivir en comunidad.

Bernat Juliol en las plazas exteriores durante la diada de la patrona, el pasado 27 de abril, que este año fue especial / ARCHIVO / MIREIA ARSO

Han llevado exposiciones a Roma, a Bruselas… ¿Cómo se percibe, internacionalmente, Montserrat?

De entrada ya percibes que Montserrat es un lugar conocido. Tanto el lugar como la devoción a la Virgen, que está extendida por muchos lugares del mundo, ya sea porque han estado aquí en Montserrat, o porque conocen la parroquia de la Virgen de Montserrat de Nueva York, o el Santuario de la Virgen de Montserrat de Bogotá… Difícilmente hablas de nuevo de Montserrat, al menos en el mundo occidental. Y ves que está muy difundido este simbolismo, esta idea de Montserrat que tiene tantísima gente como lugar de fe, como santuario, pero también como comunidad benedictina donde se han vivido unos valores. Hay gente que nos dice que sigue cada día el canto de la Escolanía por streaming desde Estados Unidos, o desde París, o desde Roma. Y, por tanto, ves que captan esta dimensión de Montserrat como un centro de espiritualidad, como un santuario, que tiene algo que decir. Que la gente espera que digamos algo. Esto es muy bonito, pero también es una responsabilidad.

¿El milenario ha servido también para relanzar la fe cristiana?

Espero que sí. Celebramos mil años de la fundación del monasterio benedictino. Por tanto, todo el milenario surge de esta vida benedictina y de mil años de una comunidad de oración, de una comunidad de fe, de una comunidad cristiana. Esta dimensión cristiana la puedes expresar de muchas maneras, no solo en una misa. También en el testimonio. Y el hecho de hablar con la gente, que te conozca, estar cerca, eso también es una manera de testimoniar esta fe y de acercarla a la gente. Por tanto, creo que el milenario también habrá servido para poner sobre la mesa esta propuesta de vida de fe, que es la que vivimos aquí en Montserrat.

Este año también coincidían los 25 años de las inundaciones del 2000, que hicieron mucho daño en Montserrat, pero que fueron un punto de arranque de la modernización. ¿El milenario ha puesto en el escaparate el Montserrat del siglo XXI?

Esa era nuestra intención. Pero necesitamos un poco de tiempo; aún no lo hemos terminado. Hay cosas que iremos valorando a medida que podamos ir tomando un poco de distancia y podamos ir viendo qué impacto ha tenido el milenario en muchas cosas. De hecho, uno de los ítems que también ha estado presente desde el día de la inauguración hasta el final es este diálogo entre presente, pasado y futuro. Evidentemente, se tiene que aprender del pasado, pero el camino continúa. Y esta idea de continuidad y de un Montserrat que se proyecte hacia el futuro está ahí. En uno de los muchos actos de este milenario, una cena de empresarios, uno de ellos me pidió la fórmula de Montserrat porque su empresa también durara mil años. Le respondí la de las dos ‘ies’: identidad e innovación. Tienes que tener muy claro quién eres, cuál es tu identidad. Tienes que tener muy claro cuáles son los valores que tú vives y quieres representar. Y, a la vez, tienes que saber en cada momento estar al día de la sociedad, no quedarte atrás, sin perder tu esencia, sin perder tu ADN.

¿Es optimista respecto a que el monasterio celebre un segundo milenario?

¡Y tanto que sí! No tengo ninguna duda. Es más, yo te diría: “no pongas límites a la providencia”. ¿Por qué solo mil más? Si Montserrat ha vivido mil años, nada nos hace pensar que no pueda vivir mil, dos mil, tres mil más…

¿El milenario debería suponer un nuevo punto de inflexión para un nuevo Montserrat? Por ejemplo, en temas como la movilidad y la accesibilidad al santuario, ¿se debe impulsar una nueva transformación en los próximos años?

Sí, es una de las dimensiones de Montserrat. Y este caso concreto yo lo enfocaría tal como nos lo planteamos nosotros. Es decir, la movilidad está muy ligada a la acogida. Montserrat lo que siempre ha intentado hacer es acoger, y hacerlo lo mejor posible para la gente que viene. La movilidad es una manera de acogida. Si una persona viene y tiene problemas para llegar, debe hacer colas o tiene otras dificultades, lo que estás haciendo es acogerla mal. Es una de las dimensiones que debemos ir trabajando para que cada vez Montserrat sea un lugar más acogedor para todos.