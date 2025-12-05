Catalunya busca a 20 profesores para aplicar en 150 centros su programa de refuerzo de las Matemáticas

Qué hacer para mejorar los resultados en Matemáticas o, lo que es casi lo mismo, qué hacer para que éstas no resulten la piedra en el zapato de miles de niños y jóvenes año tras año, ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de las conselleries de Educació de todos los colores habidos y por haber. El anterior Govern (ERC), lo intentó con el programa Florence, que echó a andar con una más que discreta acogida (pese a ofrecer plaza para 200 centros, en una primera edición se apuntaron solo 87, lo que llevó la conselleria a reformular sus bases y a abrir una nueva convocatoria). Con la inyección de ocho millones de euros del plan de Pedro Sánchez para remontar los malos resultados del informe PISA y con el cambio de Govern durante el verano de 2024, la conselleria, ya liderada por Esther Niubó, cogió la esencia del plan y lo reconvirtió en el Programa temporal de apoyo intensivo a las Matemáticas (SIM); plan que incluye a los 200 centros que se logró reclutar para el Florence más otros 40.

La característica principal de este nuevo SIM es que los centros que se apuntan a él -sigue siendo voluntario, aunque se les "acompaña", es decir, Inspección ha ido a buscar a los centros que considera que lo necesitan- reciben "media dotación" extra (es decir, un profesor, media jornada) para que el profesor de Matemáticas titular del centro -está abierto a escuelas e institutos- disponga de tiempo -la gran demanda del profesorado- para formarse en nuevas metodologías.

Además, la aplicación del programa se organiza a partir de profesores mentores, que son los que acompañan a los profesores titulares en el proceso de formación.

Convocatoria pendiente

Vista la buena acogida del nuevo SIM -a diferencia del viejo Florence-, la conselleria anunció en octubre, en el marco del plan de medidas para la mejora de los resultados académicos, la ampliación del programa a 150 nuevos centros.

Esta convocatoria ya se ha resuelto -los 150 centros que han entrado recibieron la buena noticia hace dos semanas-, pero aún no se ha desplegado en las escuelas ya que falta abrir la convocatoria para encontrar a 20 nuevos mentores para acompañarles, algo que la conselleria asegura a EL PERIÓDICO que hará en breve.

Aprendizaje competencial

Los obetivos concretos del SIM son, según señalan sus impulsores, "atender al alumnado de manera personalizada a través de la codocencia, reducir la brecha de género en la competencia matemática y formar a referentes y docentes de los centros educativos en las metodologías y estrategias para el aprendizaje competencial de las matemáticas".

Para ello, el programa incluye el "asesoramiento, acompañamiento y apoyo a los centros" a través de los 20 mentores que ya trabajan con los primeros 240 centros y los 20 que, cuando se abre la convocatoria y se haga la selección, impulsarán el proyecto en las 150 escuelas que se han sumado este noviembre.

"El programa trabaja utilizando escenarios que el alumnado encuentra en la vida real, en un ambiente de resolución de problemas, con actividades inclusivas al alcance de todo el alumnado, promoviendo el descubrimiento y la investigación a partir de la experimentación", señala la presentación del SIM.

Los requisitos para participar son: ser un centro público de titularidad del Departament d’Educació i Formació Professional (FP), el compromiso del equipo directivo para liderar el programa durante los tres cursos, la aprobación del 70% del claustro de docentes de primaria y/o la aprobación del 70% de los docentes que imparten matemáticas en la ESO.