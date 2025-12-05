Alerta veterinaria
El plan de Asturias contra la peste porcina: más cacerías de jabalí
Medio Rural prepara un plan que incluye reforzar la recogida de animales muertos y pedirá a los cazadores aumentar los controles
Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora del brote en Collserola: jabalís muertos y zona afectada
Mariola Riera
Todo es poco para frenar el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Barcelona y evitar que la temible enfermedad, letal en cerdos y jabalíes, llegue a Asturias. La Consejería de Medio Rural del Principado prepara un plan de actuaciones para reforzar los protocolos ya establecidos. Y entre las medidas que se plantean figura aumentar los controles poblacionales de jabalíes –los principales transmisores del virus– en zonas de seguridad que no tengan gestión y estén cercanas a los núcleos poblaciones, y pedir a los cazadores que incrementen la presión cinegética en los cotos regionales. Además, se quiere reforzar la vigilancia sanitaria "pasiva", en cuanto a recoger de forma exprés los animales que aparecen muertos de forma especial.
La alarma es máxima en España y los trabajos son incesantes en el área donde se focaliza el brote en Barcelona –en las últimas horas superan el medio centenar los jabalíes hallados muertos, si bien los positivos son menos– con la UME y efectivos de otras comunidades desplegados para abatir los animales.
La decisión de ampliar la presión cinegética y contar con los cazadores para que eliminen más jabalíes de los previstos en las cacerías autorizadas –en Asturias, de octubre a diciembre son más de 170– se ha adoptado ya en otras comunidades como Castilla y León, Galicia y Aragón. Muchas comunidades han pedido al ministro Luis Planas una reunión para hablar del brote.
La Xunta aumentará las batidas en determinadas comarcas que hay superpoblación. En Aragón, la comunidad española con mayor número de cabezas de porcino, se ha aprobado un decreto ley para prevenir la entrada de la enfermedad y subvencionarán a los titulares de los cotos de caza con 30 euros por jabalí abatido; además, darán ayudas de 25 euros por pieza a los encargados de recoger los cadáveres y llevarlos a las plantas de destrucción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
- La Policía de Jaén reconstruye con los whatsapps las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: 'Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas