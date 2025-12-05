En Directo
Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
Este fin de semana largo prevé cerca de 5,7 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el Estado
Este viernes a las tres de la tarde empieza la operación salida del puente de diciembre, que prévé 5,7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes a medianoche, unos 500.000 en Catalunya.
Siga en este hilo las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.
Casi 22.000 vuelos programados para el puente
Las aerolíneas han programado un total de 21.955 vuelos para el puente de diciembre, entre los días 5 y 8 del último mes del año, según los datos del gestor aeroportuario Aena, frente a los 21.258 vuelos del año anterior.
El día con más operaciones será este viernes, con un total de 5.743 operaciones previstas, seguido del lunes, con 5.496 vuelos; el domingo, con 5.444 vuelos, y el sábado, con 5.272 operaciones.
Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el que registrará un mayor número de vuelos en total, con 4.610 operaciones previstas, siendo hoy la jornada con un mayor tráfico (1.2019 vuelos). Le siguen el lunes (1.175 vuelos), domingo (1.161) y sábado (1.055).
En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, segundo por número de operaciones, tiene previstos un total de 3.659 vuelos. El día con mayor tránsito será el viernes, con 968 operaciones, seguido del lunes (955), domingo (928) y sábado (788).
El tercer aeropuerto con mayor número de vuelos en esta festividad es el de Gran Canaria, donde hay programadas 4.759 operaciones con un máximo de 518 el sábado 6 de diciembre.
Málaga-Costa del Sol contará con 1.608 vuelos, llegando a los 447 el viernes 5 de noviembre. Cierra la lista de los cinco aeropuertos con más vuelos programados el de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde se esperan 1.224 a lo largo de estos cuatro días, con un máximo de 316 para el sábado.
Mayor circulación del viernes por la tarde al sábado a mediodía
Tráfico prevé que los mayores incrementos de circulación se producirán en la tarde del viernes, especialmente entre las 17.00 y las 22.00 horas, como en la mañana del sábado, entre las 10.00 y las 14.00 horas.
Obras paralizadas y restricción de camiones
Se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo establecido se puede consultar en su web.
Dispositivo
Según ha detallado la DGT, el organismo cuenta con la "máxima disponibilidad" de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.
5,7 millones de desplazamientos en todo el Estado
La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes a las 15.00 horas el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de las carreteras con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, con 5,7 millones de desplazamientos previstos.
