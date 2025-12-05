Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Movilidad

Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Este fin de semana largo prevé cerca de 5,7 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el Estado

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre.

Este viernes empieza la operación salida del puente de diciembre. / MANU MITRU / EPC

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este viernes a las tres de la tarde empieza la operación salida del puente de diciembre, que prévé 5,7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes a medianoche, unos 500.000 en Catalunya.

Siga en este hilo las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  2. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  3. España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
  4. La Policía de Jaén reconstruye con los whatsapps las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: 'Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida
  5. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  6. La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
  7. ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
  8. El 'coliving' sénior se abre paso en España, pero el desconocimiento y el coste lastran su despegue

Barcelona registra un récord de personas sin hogar: 1.784 personas durmieron en la calle en noviembre

Barcelona registra un récord de personas sin hogar: 1.784 personas durmieron en la calle en noviembre

Tortosa deberá aplicar la Zona de Bajas Emisiones en 2026 tras una corrección de la Generalitat

Tortosa deberá aplicar la Zona de Bajas Emisiones en 2026 tras una corrección de la Generalitat

Un terremoto de magnitud 4.8 sacude Málaga

Un terremoto de magnitud 4.8 sacude Málaga

Álvarez de Lara, teniente coronel de la UME contra la peste porcina: “La clave es evitar que el virus salga de Collserola”

Detenida una pareja por matar a un hombre en 2024 y ocultar su cadáver en la fosa séptica de una casa en Sant Jaume de Domenys

Detenida una pareja por matar a un hombre en 2024 y ocultar su cadáver en la fosa séptica de una casa en Sant Jaume de Domenys

La alerta del psicoterapeuta Luis Muiño: "El gran problema del mundo moderno es la falta de un vínculo sano"

La alerta del psicoterapeuta Luis Muiño: "El gran problema del mundo moderno es la falta de un vínculo sano"

Declaraciones del paciente que hasta ahora era "inoperable" de un trasplante renal

Una instalación artística muestra a Musk y Zuckerberg como perros robot

Una instalación artística muestra a Musk y Zuckerberg como perros robot