Operación salida Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Casi 22.000 vuelos programados para el puente

Las aerolíneas han programado un total de 21.955 vuelos para el puente de diciembre, entre los días 5 y 8 del último mes del año, según los datos del gestor aeroportuario Aena, frente a los 21.258 vuelos del año anterior.

El día con más operaciones será este viernes, con un total de 5.743 operaciones previstas, seguido del lunes, con 5.496 vuelos; el domingo, con 5.444 vuelos, y el sábado, con 5.272 operaciones.

Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el que registrará un mayor número de vuelos en total, con 4.610 operaciones previstas, siendo hoy la jornada con un mayor tráfico (1.2019 vuelos). Le siguen el lunes (1.175 vuelos), domingo (1.161) y sábado (1.055).

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, segundo por número de operaciones, tiene previstos un total de 3.659 vuelos. El día con mayor tránsito será el viernes, con 968 operaciones, seguido del lunes (955), domingo (928) y sábado (788).

El tercer aeropuerto con mayor número de vuelos en esta festividad es el de Gran Canaria, donde hay programadas 4.759 operaciones con un máximo de 518 el sábado 6 de diciembre.

Málaga-Costa del Sol contará con 1.608 vuelos, llegando a los 447 el viernes 5 de noviembre. Cierra la lista de los cinco aeropuertos con más vuelos programados el de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde se esperan 1.224 a lo largo de estos cuatro días, con un máximo de 316 para el sábado.