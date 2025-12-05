Miguel Benito Barrionuevo, abogado, alerta sobre las multas de los radares: "Muchísima gente paga sanciones que no son legales"

Las multas por exceso de velocidad forman parte del día a día en las carreteras españolas, pero no todas están correctamente emitidas. Hay sanciones que podrían anularse si el conductor revisara con detalle cómo se ha obtenido la medición y qué información contiene la denuncia. El abogado Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes como @empleado_informado, insiste en que una parte importante de los conductores paga sin saber que la multa podría no ajustarse a la normativa. "Muchísima gente paga sanciones que no son legales", afirma.

El margen técnico que altera la velocidad sancionable

Uno de los aspectos que más pasa desapercibido es el margen de error obligatorio de los radares. La legislación exige descontar un 7% a la velocidad captada para garantizar que la medición es fiable. Barrionuevo recuerda que el primer paso siempre debería ser comprobarlo: "Revisa siempre que te hayan aplicado el 7% de margen de error que tienen estos radares".

Ese ajuste puede ser determinante. Un conductor que circule a 130 km/h en un tramo limitado a 120 podría encontrar que, tras aplicar el margen, la velocidad sancionable queda dentro de lo permitido. "Si por ejemplo ibas a 130 en una carretera de 120 y te han multado, estarías dentro de este margen y te podrías quitar esta multa". En estos casos, presentar alegaciones puede resultar decisivo.

La doble fotografía, un requisito que no siempre se cumple

Otro elemento clave aparece cuando el radar funciona de manera automática y no hay un agente supervisando la operación. En estas situaciones, la Administración debe aportar dos imágenes distintas del vehículo: una que identifique claramente la matrícula y otra que demuestre el instante de la infracción.

Aquí el abogado es tajante: "Si el radar que te ha multado no está operado por un agente, asegúrate de que te han hecho dos fotos distintas de tu vehículo. Si no, tampoco vale".

Cuando solo se aporta una imagen, la sanción queda debilitada, porque no se acredita correctamente el proceso de captación.

Los errores formales que invalidan la denuncia

La multa debe contener información detallada sobre el lugar, la limitación de la vía, la velocidad registrada, la fecha y otros datos esenciales. Un fallo en cualquiera de esos campos puede dejar sin validez el procedimiento. "Si la multa tiene cualquier error en un campo obligatorio, tampoco vale."

Aunque muchos conductores lo desconocen, los errores administrativos en las denuncias de tráfico son más frecuentes de lo que parece.

La revisión del radar, otro punto crítico

Para que un radar pueda utilizarse en un procedimiento sancionador, sus certificaciones de verificación deben estar al día. La periodicidad de estas revisiones está regulada y es obligatoria. Si no constan o están caducadas, la multa no tiene soporte legal. Barrionuevo lo expresa con contundencia: "Asegúrate de que el radar ha pasado las últimas revisiones porque si no lo ha hecho, esa multa no es legal."

Este punto afecta especialmente a radares móviles o a dispositivos instalados de manera temporal, que a veces se utilizan sin la acreditación exigida.

Por qué se pagan multas que podrían anularse

La rapidez del proceso de pronto pago y el descuento del 50% anima a aceptar la sanción sin revisarla. El problema es que al pagar se renuncia automáticamente al recurso, incluso en los casos en los que la multa podría ser inválida. Los cuatro aspectos señalados por el abogado, margen de error, doble fotografía, datos correctos y revisiones del equipo; son determinantes. Pasarlos por alto puede llevar a asumir una sanción que no debería haberse impuesto.

Por eso su advertencia es tan directa: "Muchísima gente paga sanciones que no son legales".