Madrid descarta irregularidades en el Hospital de Torrejón y defiende que sus listas de espera "están por debajo de la media"

La Comunidad de Madrid defiende la situación asistencial del Hospital de Torrejón de Ardoz tras las informaciones publicadas en los últimos días, alegando que en ningún control rutinario "se ha detectado irregularidades denunciadas" y que los datos de listas de espera de ese centro "están en la media o por debajo en la región". La reacción del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se produce un día después de que el Ministerio de Sanidad ordenara a la Alta Inspección que abriera una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el hospital que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

La Consejería de Sanidad ha rechazado "total y absolutamente" las declaraciones atribuidas al delegado del grupo empresarial que gestiona dicho centro, Pablo Gallart, del grupo Ribera Salud, en las que se instaba a elevar las listas de espera para lograr más beneficios.

A través de un comunicado, el departamento sostiene que los indicadores asistenciales del hospital no respaldan esas acusaciones. Según los datos oficiales aportados, las listas de espera actualmente están "en la media o por debajo de ella en todas las categorías". En consultas, Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). En quirúrgica, una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales, señala el escrito.

Asimismo, el escrito remitido por el Gobierno de Ayuso subraya que la plantilla del hospital "se ha ampliado un 2,8% en el último año", pasando de 1.168 a 1.201 profesionales, y que la actividad asistencial también ha crecido.

Más de 40 auditorías en 2025

Sanidad recuerda que el centro está sometido a controles continuos y que en 2025 se han realizado alrededor de 40 auditorías sobre actividad, calidad, seguridad y gestión económica, "sin que se hayan detectado las irregularidades denunciadas". Tras conocerse una conversación grabada que ha motivado la polémica, "dos equipos" se encuentran hoy inspeccionando el centro madrileño y recabarán información con los profesionales sanitarios, en particular "sobre el uso del material quirúrgico".

Más Madrid y PSOE ya han anunciado que estudian emprender acciones judiciales por la gestión del Hospital de Torrejón tras las revelaciones sobre órdenes internas para reutilizar material sanitario de un solo uso y aumentar las listas de espera.