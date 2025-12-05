El Govern trabaja en un plan de choque para abordar el sinhogarismo en Catalunya

La Consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este viernes ante el Parlament que su departament tiene un "plan de choque muy avanzado" para dar una "respuesta inmediata" a la problemática del sinhogarismo.

La consellera asegura que el documento se está rubricando de manera "estrechamente" coordinada con otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona o el Àrea Metropolitana. También participan los departaments de Presidència y de Salut "bajo el liderazgo de Drets Socials", ha detallado Martínez Bravo.

La consellera no ha detallado el contenido del plan, pero sí ha avanzado que están "buscando emplazamientos" por toda Catalunya para poder desplegarlo. "Estamos en conversaciones avanzadas con una decena de ayuntamientos comprometidos en dar una respuesta al sinhogarismo y ampliar la red de servicios", ha asegurado.

El plan se añade a otras medidas que impulsa la Generalitat para hacer frente a la problemática pese a que las competencias en este caso son municipales. Durante su intervención, Martínez Bravo ha hecho referencia a un nuevo Marco de Abordaje del Sinhogarismo que sustituya al actual –que abarcaba los años de 2022 a 2025– y que tiene previsto recibir el avan del Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) el próximo enero. La consellera también ha asegurado que trasladará las recomendaciones del informe publicado el pasado lunes por el CETIS al debate de la ley del sinhogarismo.

Más liderazgo del Govern

Ya hace tiempo que los municipios, y especialmente el Ayuntamiento de Barcelona, piden una mayor coordinación de la Generalitat en la lucha contra el sinhogarismo. En declaraciones recientes a EL PERIÓDICO, la Comisionada de Acción Social de Barcelona, Sònia Fuertes, llamó a que el Govern de la Generalitat "ejerza una coordinación más horizontal con todos los departaments implicados" en la lucha contra el sinhogarismo.

Martínez Bravo ha hecho público estos avances durante el pleno del Parlament de este viernes a preguntas de la diputada de Comuns, Núria Lozano Montoya, quien también ha pedido que el Executiu "lidere la lucha para poner fin a esta situación".