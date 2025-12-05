Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas

El Departament d'Educació i FP que dirige la consellera Esther Niubó está trabajando en cambios en el currículum de la ESO que supondrán un desdoblamiento en las Matemáticas en 4º de ESO. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, en el último curso de la educación obligatoria, el alumnado catalán podrá elegir entre unas Matemáticas "académicas", en el caso de que quieran cursar luego un Bachillerato científico o tecnológico, o unas Matemáticas "más prácticas", en el caso de que opten por un Bachillerato social, humanístico o artístico o por un ciclo formativo de Formación Profesional. Esta opcionalidad es algo que ya tienen los estudiantes de otras comunidades autónomas.

El detonante de la reforma es una sentencia del TSJC que da la razón al recurso presentado por el sindicato Professors de Secundària y que obliga al Departament a adaptar el currículum a las directrices de la ley española

El detonante de estos cambios en un currículum que apenas tiene tres años -se aprobó en 2022- ha sido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que atiende el recurso presentado (y ganado) por el sindicato Professors de Secundària (Aspepc), que obliga a la conselleria a adaptar el currículum de educación básica a la Lomloe, la ley de educación española, que recoge este desdoblamiento de las Matemáticas en 4º de ESO y que no está recogido en el actual currículum catalán.

La sentencia del TSJC considera que el decreto catalán "no se ajusta a la normativa básica, que prevé las opciones de matemáticas A y B"

Fuentes del Departament d'Educació i Formació Professional (FP) confirman a este diario que están trabajando en esta adaptación del currículum en cumplimiento de la sentencia, pero advierten de que la modificación de un decreto de estas características lleva su tiempo.

De hecho, están también modificando el currículum de Bachillerato, también de 2022 y también para adaptarlo a la Lomloe, aunque en este caso no solo por una resolución judicial, que también (en febrero el mismo sindicato ganó una demanda en la que se solicitaba eliminar los ámbitos en Bachillerato), sino por un requerimiento del propio Ministerio de Educación, que instaba al Govern a aplicar la fusión de la Física y la Química, una medida que ha sido acogida con críticas entre el profesorado catalán.

Educació no fija fecha para la entrada en vigor, pero el sindicato Aspepc afirma que será el próximo curso

Desde los centros educativos de secundaria, que son al final los que deben aplicar el currículum y lidiar con el día a día en el aula, miran, de momento, estos cambios desde la distancia. Por un lado, porque todavía no han recibido por escrito ni en ningún documento oficial información sobre cuándo habrá que llevarlos a cabo, aunque el sindicato Professors de Secundària, al anunciar su victoria judicial este otoño, afirmaba que esta modificación curricular entraría en vigor el próximo curso 26-27.

Pese al 97% de aprobados de media, las PAU 2024 dejaron una materia en rojo en el cómputo global de calificaciones: el 4,87 en el examen de Matemáticas

Algunos directores de centros escolares señalan que desde Educació sí se les ha comunicado de forma verbal el desdoblamiento de las Matemáticas en 4º de la ESO en alguna de las reuniones mantenidas hasta ahora para abordar el reto de impulsar la mejora educativa de esta materia (la sentencia que obliga a reformular ciertos aspectos de la Ordenación de los estudios de la Educación Básica es de septiembre). En concreto, sobre este asunto, la sentencia impugna el apartado 10.1 h) del Decreto 175/2022 de Ordenación de los estudios de la Educación Básica "sobre la materia única de matemáticas" al considerar que "no se ajusta a la normativa básica, que prevé las opciones de matemáticas A y B".

Desde el sindicato denunciante, sobra decirlo, ven con buenos ojos el desdoblamiento, que entienden como "una oportunidad para abordar contenidos más abstractos con el alumnado interesado en seguir estudiando Matemáticas" y al no tan interesado "se le podrá exigir un mínimo de competencia matemática para comprender el mundo que les rodea".

Los más reticentes problematizan el hecho de que un alumno tenga que decidir ya en 3º de la ESO el Bachillerato que hará o si no hará ninguno

Voces docentes muy alejadas de la manera de entender la docencia de Professors de Secundària -muy críticos con los modelos más competenciales o globalizados- no ven con malos ojos el desdoblamiento. Pese a insistir en estar en contra de la segregación del alumnado por niveles, algunas voces defensoras, estas sí, del trabajo globalizado, apuntan que el desdoblamiento puede ser una solución para suavizar el drama de las Matemáticas al llegar a Bachillerato. Los datos hablan por sí solos: pese a registar un 97% de aprobados, en las pruebas de Selectividad de 2024 -las últimas del viejo modelo- la media en Matemáticas fue de 4,87.

A ojos de no pocos docentes, alumnos y familias, el desdoblamiento puede suponer, por un lado, que el alumnado que tiene claro que no querrá estudiar un Bachillerato científico o tecnológico no se amargue con los temas más complejos de la materia, y por el otro, que el que sí quiera hacerlo, pueda "tirar más" y prepararse más a fondo para que el golpe del Bachillerato no sea tan fuerte.

Crisis de resultados

Los más reticentes, nunca llueve a gusto de todos, problematizan el hecho de que un alumno tenga que decidir ya en 3º de la ESO, con 14 años, el Bachillerato que hará o si no hará ninguno.

El cambio se enmarca también en un momento de crisis en los resultados académicos en Matemáticas tanto en las últimas pruebas PISA como en las competencias básicas y las pruebas diagnósticas (en el apartado de "conexiones", saber relacionar los distintos aspectos de las Matemáticas, la cifra de no aprobados en las pruebas en 2º de ESO en 2024 fue del 76,8%). No es casualidad, así, que las prioridades en la hoja de ruta del Departament sean mejorar por un lado la lectroescriptura y por el otro las Matemáticas.