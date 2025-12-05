¿Qué es lo que más se ha buscado en Google en 2025? El apagón, ganador absoluto

Las tendencias de búsqueda en Internet funcionan como un espejo fiel de las preocupaciones, miedos y obsesiones de una sociedad. Durante este último año, los ciudadanos españoles han acudido masivamente a la red para tratar de comprender un entorno cada vez más volátil. Google, el motor de búsqueda por excelencia, ha revelado su informe anual, donde un evento ha superado a todos los demás en interés: el apagón del 28 de abril. Este incidente, que dejó sin suministro eléctrico a gran parte del país durante horas, se ha convertido en el líder indiscutible de las consultas, evidenciando la vulnerabilidad tecnológica a la que nos enfrentamos.

Este interés por la falta de energía lidera una lista que radiografía a la perfección el estado anímico de la nación, donde la curiosidad se mezcla con la necesidad urgente de información ante situaciones de crisis estatal y fenómenos globales.

Crisis energética y emergencia medioambiental

La interrupción del servicio eléctrico no fue el único evento catastrófico que obligó a los usuarios a buscar respuestas en sus pantallas. El cambio climático y sus consecuencias directas ocupan el resto del podio de las preocupaciones nacionales. Las alertas por lluvias torrenciales y, muy especialmente, la dramática temporada de incendios, han mantenido a la población en vilo.

Durante los meses estivales, el fuego arrasó cerca de 400.000 hectáreas, cebándose particularmente con regiones como Ourense, Extremadura y Castilla y León. Estas cifras alarmantes provocaron un aluvión de búsquedas relacionadas con el estado de los incendios, mapas de fuego en tiempo real y protocolos de seguridad. La inquietud por el clima ha desplazado a otros temas tradicionales, situando la supervivencia y la seguridad civil en el centro del debate digital.

Un año de relevo en el Vaticano y fenómenos culturales

Al margen de las catástrofes, 2025 será recordado por hitos históricos y cambios en las jerarquías globales que despertaron la curiosidad intelectual de los españoles. La elección del Papa León XIV, nombre escogido por el cardenal estadounidense Robert Prevost, generó millones de consultas. Los usuarios querían saber quién era el nuevo pontífice, por qué los papas cambian de nombre y qué implicaciones tendría su mandato, visualizando su primera aparición en el balcón de la basílica de San Pedro.

En el ámbito de la cultura y el entretenimiento, la televisión y la literatura también tuvieron sus protagonistas. El programa "La Revuelta" se consolidó como uno de los formatos más buscados, mientras que en las letras, el Premio Planeta otorgado a Juan del Val disparó el interés por su obra y biografía. Asimismo, fenómenos virales como la colección de muñecos Labubu o películas como "Anora", "La Infiltrada" y "El 47" dominaron las conversaciones sobre ocio. Incluso figuras públicas generaron dudas recurrentes: desde la identidad de la pareja de Donald Trump hasta preguntas sobre personajes icónicos como Rosalía, Alcaraz o el dúo Andy y Lucas.

Dudas existenciales y la revolución de la IA

Las búsquedas también revelan el lado más práctico y a veces filosófico de los usuarios. Google se convirtió en el oráculo para resolver dudas surgidas tras el incidente eléctrico, como "¿por qué se ha ido la luz?" o "¿por qué no hay luz en el espacio?". Dudas geopolíticas sobre la guerra de Israel y su conflicto con Irán se mezclaron con preguntas cotidianas sobre salud y ciencia, como el origen de los ruidos estomacales o por qué se contagian los bostezos.

El lenguaje evoluciona y los españoles quisieron entenderlo. Términos como "edadismo", "queer", "woke", "nuda propiedad" o "FOMO" fueron masivamente consultados para descifrar la actualidad. Paralelamente, la irrupción definitiva de la Inteligencia Artificial marcó las guías de "cómo hacer", con usuarios interesados en generar fotos con IA, aunque sin olvidar lo ancestral, preguntando cómo hacer fuego con dos palos, o lo doméstico, buscando recetas de crepes.

Finalmente, los asistentes de voz como Alexa confirmaron estas tendencias. Además de consultar la altura de Lionel Messi o la fortuna de Elon Musk, la música jugó un papel crucial. Bad Bunny y su álbum "Debí tirar de más fotos" reinaron en los hogares, acompañados por temas virales de Eurovisión como "Espresso Macchiato" y la omnipresente "Potra Salvaje". Un año, en definitiva, donde la tecnología sirvió tanto para gestionar el pánico de un apagón como para amenizar la vida cotidiana.