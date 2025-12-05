Bellvitge realiza un trasplante renal hasta ahora inoperable gracias a un nuevo fármaco

El Hospital de Bellvitge (Barcelona) ha realizado –por primera vez en Catalunya fuera de un ensayo clínico– un trasplante de riñón a una persona hipersensibilizada, gracias a la administración de un nuevo fármaco: la imlifidasa. El paciente, Òscar Martínez, que llevaba más de nueve años en tratamiento de diálisis y se hipersensibilizó después de un trasplante previo fallido, se sometió a la intervención el pasado septiembre y, después de tres meses, ha tenido una evolución excelente, sin complicaciones ni signos de rechazo.

“Mi problema es que después de rechazar el trasplante generé muchos anticuerpos y, por desgracia, en vez de ir bajando poco a poco, siempre los tenía al 100%, por lo que no podía optar a un nuevo trasplante”, ha declarado Martínez a ACN, que también ha comentado que esta operación le ha "cambiado la vida". Este nuevo medicamento, según explica el jefe de sección del Servicio de Nefrología del Hospital de Bellvitge, el doctor Edoardo Melilli, "se aplica por vía endovenosa y destruye temporalmente el exceso de anticuerpos y nos abre una ventana de tres o cuatro días para hacer el trasplante, evitando el rechazo inmediato y haciéndolo viable gracias al tratamiento con inmunosupresores”.

Transfusiones, embarazos o trasplantes previos son responsables de la hiperactividad del sistema inmunitario de entre el 15% y el 20% de las personas que están en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón. Pese a que estas personas disponen de un lugar prioritario en la lista, algunas de ellas cuentan con un número tan elevado de anticuerpos contra los diferentes antígenos HLA que hace casi imposible encontrar un donante compatible, lo que les condena a continuar con diálisis de forma indefinida. El nuevo fármaco que se ha desarrollado –la imlifidasa– es una enzima derivada de una bacteria llamada 'Streptococcus pyogenes', responsable de la faringitis estreptocócica. Esta enzima se encarga de descomponer los anticuerpos generados en exceso, que son los responsables del rechazo al órgano.

Coordinación entre secciones

La doctora Ariadna Padullés, jefa del Servicio de Farmacia, añade que, una vez administrado el fármaco, se repite la prueba de simulación de trasplante –en la cual se debe obtener un resultado negativo– en un plazo de pocas horas para confirmar que el paciente puede recibir el nuevo órgano. “Por esta razón, la coordinación estricta entre el Servicio de Nefrología, Inmunología y Farmacia es esencial para garantizar el cumplimiento de los tiempos críticos y evitar demoras que podrían incrementar el riesgo de disfunción retardada del injerto”, explica. En algunas ocasiones, esta prueba da un resultado positivo y, en ese caso, puede ser necesaria una segunda dosis del fármaco.

Con todo esto, los pacientes hipersensibilizados pueden encontrar en la imlifidasa una alternativa viable para someterse a un trasplante renal. Se trata de un perfil muy concreto de pacientes, que, además del exceso de anticuerpos, no deben tener muchas comorbilidades ni fragilidad y deben ser capaces de tolerar el tratamiento con inmunosupresores más agresivos.