Barcelona registra un récord de personas sin hogar: 1.784 personas durmieron en la calle en noviembre

El problema del sinhogarismo en Barcelona está en el punto de mira. Al diagnóstico del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), del Departament de Drets Socials de la Generalitat, que apunta que el 62% de los casos de sinhogarismo en Catalunya son consecuencia de la crisis de la vivienda; se le suma ahora la última cifra de personas que hacen noche en las calles de Barcelona: en noviembre había 1.784, según datos del ayuntamiento. Es la cifra más alta jamás registrada por el consistorio y supone un aumento del 12,84% respecto al mes de octubre.

El aumento es todavía más pronunciado si se compara con el mes de noviembre del año pasado, cuando se contaron 1.343 personas pernoctando en el espacio público. Es decir, la cifra se ha disparado un 33% en un año.

No hay una razón sencilla para determinar por qué se ha producido un aumento tan significativo en apenas un mes. "Es evidente que el tema de la vivienda está en la ecuación", asegura en conversación con EL PERIÓDICO la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, que da la razón al estudio presentando el pasado lunes por el CETIS.

El ayuntamiento tiene contabilizados 62 asentamientos, donde viven 330 personas, y 48 locales ocupados, donde viven 206

Para Fuertes, también juegan un papel en este incremento las personas que tienen una ocupación pero bajos ingresos y, por último, factores de naturaleza individual. Aquí se incluyen problemas de salud mental, adicciones o situaciones de irregularidad administrativa. Estos suponen solo el 20% del total. Los casos "no son mayoritarios" pero "cuando aparecen son muy visibles", remarca Fuertes.

Más allá de la calle

El fenómeno del sinhogarismo en Barcelona, sin embargo, va mucho más allá de las personas que pernoctan en el espacio público. Episodios como el de hace unas semanas en el asentamiento de Bac de Roda, que fue desalojado pocos días después de que un incendio dejase dos personas heridas, recuerdan que todavía hay cientos de familias en viviendas inadecuadas.

En concreto, el último recuento del consistorio, del mes de octubre, contabilizó 62 asentamientos y 48 locales 'con dinámica de asentamiento'. Los asentamientos, donde el ayuntamiento calcula que viven 330 personas, incluyen todas aquellas barracas y construcciones informales techadas. En el último año, ha habido un ligero aumento de estas construcciones, aunque la cifra se mantiene básicamente estable.

Fuertes urge a una colaboración supramunicipal y pide que el Govern coordine los esfuerzos contra el sinhogarismo

Los locales, por su parte, son bajos ocupados donde hay algún tipo de economía informal. El ayuntamiento cifra en 206 las personas que viven en este tipo de infravivienda. En este caso, se ha detectado un claro descenso en el último año.

Discrepa de estas cifras el coordinador de la asociación Amics del Moviment del Quart Món, David Espinós, que desde hace años trabaja en este tipo de espacios. "Es imposible", espeta Espinós. "Es cuestión de dar una vuelta por Barcelona: hay muchos sitios en los que ya te da la sensación de que allí vive una familia", reflexiona. Además, apunta que vivir en un local no garantiza más protección que vivir en una barraca: "Vemos locales con cableado en mal estado, o incluso hacinamiento", lamenta.

El investigador Albert Sales, del Institut Metròpoli y coautor del informe del CETIS 'Estrategias para abordar el sinhogarismo', coincide con Espinós. "Es absolutamente imposible saber cuántos locales ocupados hay", resume. Explica que los 206 que tiene contabilizados el ayuntamiento son aquellos que ya han sido detectados y atendidos por los servicios sociales.

La comisionada Fuertes defiende que "no siempre las situaciones de infravivienda deben ser objeto de entrada de los servicios sociales". "Es una mirada muy estigmatizada. [...] Servicios Sociales actúa a demanda, no como una policía".

Otro frente es el de las agrupaciones de tiendas de campaña que últimamente se están viendo en distintos puntos de la ciudad. El mayor de ellos está situado en la Zona Franca, donde se concentran unas 80 tiendas. Sales explica que los agrupamientos de tiendas de campaña no se consideran asentamientos, como sí los de barracas, pero apunta que "tener una tienda de campaña en una ciudad no es tener un techo".

97 menores en asentamientos

Entre todo este barullo administrativo, un dato llama la atención: en octubre, 97 menores vivían en algún tipo de asentamiento o local de Barcelona. El ayuntamiento asegura que ninguno de ellos duerme en la calle y que estudia caso por caso la situación de menores que residen en algún tipo de infravivienda.

Fuertes asegura que servicios sociales hacen seguimiento de la situación de los menores

"Los servicios sociales siempre actúan desde el vínculo [con las personas sin hogar], pero cuando hay menores, prevale su protección", explica la comisionada Fuertes. La representante del consistorio añade que, por lo general, las familias agradecen el acompañamiento de la Administración. El ayuntamiento vigila "el seguimiento de la salud" y de la escolarización de los niños.

Los servicios, llenos

Para completar la fotografía del sinhogarismo en Barcelona, no hay que olvidar a todas aquellas personas que hacen noche en los recursos residenciales de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona (XAPSLL, en catalán). Según el consistorio, son 2.860 personas, que ocupan todas las plazas disponibles. "Ya hace años que se equiparan plazas disponibles con plazas ocupadas; se asume que estarán llenas", explica Sales.

Así, las listas de espera para acceder a un Centro de Primera Acogida (CPA) –que suele ser la vía de entrada de las personas sin hogar al circuito asistencial–, es ahora de unos siete meses. El problema es que antes, apunta Sales, tras el paso por los CPA una persona podía mejorar ligeramente su situación económica y encontrar una habitación en Barcelona. Pero ahora, los precios lo hacen "complicadísimo". "Todo acaba otra vez en el mercado de la vivienda", denuncia Sales.

Los distintos centros de día del Ayuntamiento de Barcelona atendieron en 2024 a 4.786 personas y los centros de higiene a 5.739. El consistorio tiene hasta 175 profesionales que trabajan en equipos de calle especializados en la atención al sinhogarismo.

Para poder hacer frente a una demanda asistencial tan grande, la comisionada Fuertes apuesta por una mayor coordinación supramunicipal. Es una reclamación ya recurrente del Ayuntamiento de Barcelona, que incluso ha detectado situaciones en que municipios que no podían hacer frente a la problemática enviaban a las personas sin hogar hacia la capital.

En concreto, Fuertes llama a la creación de una "oficina especializada", tal como pedía el informe del CETIS; que los municipios intercambien información sobre las personas sin hogar para poder mejorar el seguimiento de casos concretos y que el Govern de la Generalitat "ejerza una coordinación más horizontal con todos los departaments implicados" en la lucha contra el sinhogarismo.