Andalucía activa un plan de emergencia de caza de jabalíes ante la amenaza de la peste porcina

La entrada de la peste porcina en Cataluña con la aparición de los primeros ejemplares de jabalíes contagiados desde hace casi tres décadas no supone de entrada ningún riesgo para la salud humana. Sin embargo, sí puede suponer una amenaza para la actividad económica por un posible bloqueo de las exportaciones que en el caso de Andalucía suponen aproximadamente 300 millones de euros y por el cierre obligatorio y sacrificio de animales en las explotaciones que se vean afectadas por un solo caso (en Andalucía hay casi 10.000).

Para hacer frente a esta amenaza, tras varias reuniones con el sector, la Junta de Andalucía ha acordado con el sector porcino la declaración de emergencia cinegética temporal del jabalí, es decir, que se habilitan mecanismos y autorizaciones especiales para cazar y capturar estos animales tanto en las zonas forestales como en las inmediaciones de las ciudades donde se ha incrementado su presencia.

Cada año en Andalucía se cazan en torno a 80.000 ejemplares de jabalí al año y en estos momentos están instalados 285 capturaderos en los montes de Cádiz y Málaga y en los parques naturales de Sierra Nevada y Sierra de las Nieves, donde se ha detectado una mayor presencia de este animal. Ahora, el objetivo es dar un paso más ante la grave amenaza que supone la peste porcina.

Nuevas autorizaciones para la caza

Con el objetivo de controlar la población de jabalíes, que en estos momentos se considera el principal factor de riesgo de la peste porcina, la Junta de Andalucía ha acordado habilitar a los cazadores a usar sustancias olorosas atrayentes no contaminantes, aportar alimento vegetal o piensos para acercarse a los animales y usar visores digitales nocturno o térmicos en la modalidad de aguardo nocturno.

También se van a permitir el uso regulado de capturaderos donde los animales deberán ser sacrificados y que en ningún caso pueden usarse para cualquier ejemplar de otra especie que, en caso de verse afectado, deberá ser liberado inmediatamente.

En los terrenos urbanos y periurbanos, donde también se ha registrado un aumento progresivo de los jabalíes, no se autoriza el empleo de armas de fuego, pero sí se habilita la autorización para la captura bajo supervisión de personal autorizado y en coordinación con los ayuntamientos. En esta línea se va a activar un plan para evitar que puedan acceder a contenedores.

Vigilancia de zonas forestales y control de los cadáveres

En Cataluña ya se han alcanzado los 13 jabalíes muertos contagiados por la peste porcina. Aunque de momento no se ha producido ningún caso fuera de esta comunidad autónoma, todos los territorios, como es el caso de Andalucía han activado ya planes de control y vigilancia de sus explotaciones con un mayor control de los factores de riesgo y de las distintas granjas.

También está en marcha un refuerzo de los controles sobre los subproductos animales procedentes de caza (SANDACH) y la activación permanente del protocolo de actuación ante la aparición de jabalíes muertos, cuyas muestras son recogidas por personal cualificado para descartar o confirmar cualquier sospecha.

La Junta incrementará la presencia y el trabajo de los Agentes de Medio Ambiente en el terreno para analizar cualquier jabalí que aparezca muerto y se han activado nuevos mecanismos de control sanitario en mataderos para supervisar todas las piezas de cada que lleguen a Andalucía.

Se intensifican los controles sanitarios en mataderos, se supervisan las piezas de caza que llegan a Andalucía —especialmente aquellas procedentes de Cataluña— y se han actualizado los protocolos de formación dirigidos a más de 300 veterinarios oficiales y autorizados, asegurando que todos los profesionales implicados actúan con criterios homogéneos y actualizados.

Control del resto de animales

La Junta de Andalucía advierte además a toda la población andaluza de que los animales domésticos, como perros o gatos, también pueden correr riesgo de contraer enfermedades zoonóticas si entran en contacto con heces u otros restos biológicos de jabalíes o cerdos asilvestrados. Por ello se recomienda extremar la precaución en paseos y espacios naturales.

Por este motivo, se insiste del mismo modo en no alimentar a la fauna silvestre ni dejar restos de comida o basura fuera de los contenedores, evitando así atraer a los jabalíes a zonas habitadas.