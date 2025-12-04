La Unió Excursionista Sabadell inicia el proceso para expulsar a Santi Laiglesia, en prisión por el asesinato de Helena Jubany

La Unió Excursionista de Sabadell (UES) ha iniciado el procedimiento para expulsar a Santi Laiglesia como socio de la entidad. Lo hacen después de que el 28 de noviembre la jueza decidiera enviarlo a prisión provisional sin fianza tras citarlo a declarar como sospechoso del asesinato de Helena Jubany en 2001. La UES asegura que Laiglesia hacía años que no era miembro activo, y recuerda que, aunque él y Jubany se conocieron en el marco de la entidad, los hechos que acabaron con la muerte de la joven no tuvieron lugar en ningún contexto de actividad del colectivo. Con todo, aseguran que siguen a disposición de la justicia y de la policía, como han hecho cada vez que se les ha requerido información.

La junta de la UES se reunió el lunes y acordó el procedimiento para suspender la condición de socio de Laiglesia, a pesar de que hacía años que no tenía ninguna vinculación directa y activa con el colectivo. A partir de su ingreso en prisión, la entidad ha considerado que ahora disponen de suficientes argumentos para expulsarlo, con énfasis en la mala imagen que aseguran que les ha generado.

“Debido a la nueva situación y a que la jueza debe tener nuevas pruebas, hemos iniciado el proceso para desvincularlo de la entidad; era necesario hacerlo porque hay nuevas circunstancias”, ha destacado a la ACN el presidente de la UES, Josep Maria Manyosa. En este sentido, de acuerdo con la Ley del Deporte y los estatutos de la entidad, se ha iniciado el proceso que comporta crear una comisión en la junta de la UES para evaluar la situación, comunicárselo al afectado y oficializarla: “Lo importante es que hemos iniciado la desvinculación”, ha remachado.

Laiglesia y Jubany se conocieron precisamente en el entorno de la UES, aunque Manyosa subraya que los hechos trágicos que acabaron con la muerte de la joven tuvieron lugar al margen de la actividad de la entidad: “No ocurrieron en ninguna actividad nuestra, no sucedieron en el medio natural ni durante una excursión; son personas que se conocieron en la UES, pero toda su relación era fuera de la UES”, ha destacado.

No obstante, Manyosa asegura que lamentan la situación vivida por la familia y que se mantienen a disposición judicial y de la policía, como ya han hecho en muchas ocasiones y concretamente en los siete años que lleva presidiendo la entidad: “Yo personalmente he atendido a la Policía Nacional dos veces en nuestra entidad; pedían información. En su momento sé que también se hizo, y lamentamos mucho toda esta situación y que se haya ido en contra de nuestra entidad”, ha concluido.