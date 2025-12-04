Tres detenidos en Gavà por cometer robos con fuerza en bares del Baix Llobregat

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Gavà (Barcelona) a tres hombres que acumulaban 49 antecedentes policiales como presuntos autores de robos con fuerza en varios bares del Baix Llobregat.

En un comunicado, los Mossos detallan que el arresto de los tres sospechosos, de 37, 43 y 47 años, se produjo la madrugada del 27 de noviembre, cuando acababan de entrar en un local de Gavà. En el registro se les intervinieron herramientas para forzar persianas y puertas, guantes, tapabocas y varias cajas de máquinas tragaperras con unos 3.400 euros.

La investigación de la Unidad de Investigación de Martorell (Barcelona) comenzó tras una serie de robos con fuerza cometidos entre el 7 y el 18 de noviembre en establecimientos de Abrera, Martorell y Olesa de Montserrat.

Según los Mossos, en todos los casos los autores habrían accedido al interior mediante la técnica del abrelatas, que consiste en cortar la persiana metálica del establecimiento y forzar la puerta de entrada.

Una vez en el interior de los bares, los ladrones forzaban las máquinas tragaperras para sustraer la recaudación.

La policía catalana añade que los arrestados, dos de ellos con prohibición de entrada en varios países europeos, pasaron a disposición del juzgado de guardia de Martorell.