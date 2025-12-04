Patrimonio
Un ángel con móvil sorprende en la fachada de la Catedral de Murcia tras su restauración
El detalle contemporáneo se añadió durante los trabajos de restauración del año pasado
Los arqueólogos consideran "un caso único" el refugio antiaéreo descubierto bajo la antigua estación de mercancías de La Sagrera
Judit López Picado
La fachada de la Catedral de Murcia incorporó un guiño contemporáneo durante los trabajos de restauración del imafronte realizados el año pasado, una intervención que también abarcó las tres grandes vidrieras.
Durante esta intervención, se introdujo un anacronismo contemporáneo que "no altera el carácter histórico del monumento", explicó el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en rueda de prensa.
Un detalle del siglo XXI en un monumento histórico
"Le puse la cabeza loca al arquitecto: quería que pusiera un detalle del siglo XXI, y lo puso y me dijo: búscalo", relató el edil.
El arquitecto, aprovechando que a uno de los ángeles le faltaba un brazo, le agregó el miembro faltante junto a "lo que todos llevamos en la mano hoy en día: un smartphone", desveló Pacheco, coincidiendo con el día del patrón del turismo, San Francisco Javier.
El detalle se puede apreciar en la parte superior izquierda de la fachada vista desde la plaza Cardenal Belluga y los guías turísticos de Murcia lo incluirán en sus explicaciones.
Pacheco expuso otros anacronismos en templos y catedrales de ciudades europeas y españolas, como un móvil antiguo en la Catedral de Calahorra; un Gremlin, en Nantes; un escudo del Athletic de Bilbao, en Trujillo; un astronauta, en la Catedral de Salamanca y un alien, en la Catedral de Palencia, son algunos ejemplos.
