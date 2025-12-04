Ocho personas sin hogar malviven en un párking del Baix Guinardó: "No hacen nada por la gente como nosotros"

Los resultados no se sabrán hasta dentro de unos días, pero los pronósticos no son buenos. "Llevamos unos meses de bastante movimiento en el espacio público; desde junio se han realizado algunos desalojos en parques o espacios donde se habían agrupado algunas personas", explica la directora de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández, antes de que empiece el recuento de personas sin hogar. Se refiere a las intervenciones del ayuntamiento en el parque de Joan Miró, en el parque de la Ciutadella o, más recientemente, en frente de la antigua estación de la Sagrera. El consistorio expulsó de estos tres asentamientos a sus ocupantes dejándolos todavía más a la intemperie.

"Lo que queremos ver [con el recuento] es precisamente esto. ¿Dónde van las personas desalojadas?'", sigue Fernández. Para estudiarlo, Arrels ha organizado y coordinado un repaso exhaustivo de las calles de Barcelona gracias a más de 600 voluntarios que, centímetro a centímetro y siguiendo los mapas que la entidad ha dejado preparados, se han recorrido la ciudad entera.

Entre otros objetivos, el recuento pretende estudiar el efecto de los desalojos en el número de personas que duerme en la calle

Así lo han hecho Rocío y Miquel. Ella trabaja para la fundación desde hace ya casi un cuarto de siglo y él lleva colaborando con el recuento casi desde su primera edición, en 2008. "Recuerdo un año en que casi no vimos a nadie, pero que nuestra zona de búsqueda era tan grande que estuvimos dando vueltas hasta las cuatro de la mañana", explica Miquel, que siempre, y también este año, recorre la zona del Baix Guinardó.

Antes de echarse a andar, un coordinador de la entidad se ha reunido con ellos y otras 11 personas que controlarán calles y barrios cercanos. Allí asignan a Miquel y Rocío con otra pareja y les dan el mapa correspondiente. Tendrán que irse coordinando para no solaparse los unos con los otros e intentar trazar la ruta más eficiente para cubrir todo el terreno.

Miquel y Rocío apuntan en el sistema de Arrels la presencia de una persona sin hogar / Jordi Otix

No es una zona donde, 'a priori', se espere que haya mucha gente durmiendo en la calle. De hecho, no es hasta bien pasadas las 23.00 horas, casi hora y media después de haber echado a andar, que encuentran a la primera persona sin hogar. Es un hombre que yace en la entrada de un párking. Va muy abrigado y pese a estar dormido guarda sus manos en los bolsillos, pero no está tapado con ningún tipo de manta. Solo un fino cartón y una bolsa de la compra que usa como almohada lo separan mínimamente del suelo.

Un hombre duerme en la entrada de un párking, este miércoles / Jordi Otix

Las dos voluntarias que lo han encontrado siguen entonces las instrucciones de Arrels. Entran en un formulario web propio e indican la localización, si es hombre o mujer y si tiene animales de compañía. Tampoco despiertan ni molestan al hombre. "No es una encuesta, no queremos hablar con las personas. Si alguien nos habla, lo atenderemos; pero en ningún caso el objetivo es invadir el espacio de nadie", había recordado Beatriz Fernández antes de salir a calle.

Pasan unos minutos sin demasiado movimiento hasta que Rocío y Miquel vuelven a dar con alguien. En un párking de la calle Lepant, donde las ratas campan a sus anchas, hay por lo menos cuatro tiendas de campaña y ocho personas pasando la noche. Algunos de ellos todavía están despiertos, así que los voluntarios pueden afinar su recuento. Hay dos jóvenes que conviven en una tienda. Muy cerca hay dos tiendas muy juntas en las que parece que haya más de una persona haciendo vida. Los voluntarios, sin embargo, solo pueden sumar al recuento un joven que está sentado fuera de la tienda. Todavía quedan en el párking dos tiendas de campaña más, aunque ambas están cerradas.

Una de las tiendas de campaña del párking / Jordi Otix

"¿Sabes el frío que se pasa?"

Y en el acceso al aparcamiento todavía quedan cuatro personas más. En este caso no tienen tienda de campaña ni ningún tipo de refugio: duermen sobre colchones colocados sobre el suelo y completamente a la intemperie.

Están despiertos, así que nos hablan. "¿Sabes el frío que se pasa? Hay gente que cree que con un par de mantas ya haces, pero de eso nada", denuncia una de ellas, que prefiere no dar el nombre. Pese a querer guardar el anonimato, pide que su situación se conozca: "Esto se tiene que saber". Asegura que aunque ella "todavía es joven" y puede "aguantar según que cosas", en la calle hay familias y gente mayor que lo pasa mucho peor. "Si te echan de tu casa con 80 años como está pasando, ¿dónde vas?", lamenta indignada. "Es que parece que no hagan nada por los problemas de verdad, o por la gente como nosotros. Que han hecho la Via Laietana tres veces y aquí seguimos", sentencia.

El recorrido de Miquel y Rocío sigue barrio abajo, aunque no hay tantos casos una vez se llega a las 'illas' de Cerdà. A la espera de que se vayan conociendo las conclusiones de Arrels, el ayuntamiento ha hecho público su propio censo del mes de noviembre. Hay 1.784 personas viviendo en la calle, un 12,84% más que el mes pasado.