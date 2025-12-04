Accidente laboral
Dos heridos al ceder el techo de la estación de autobuses de Manresa: los afectados son un operario y un usuario sobre el que ha caído el trabajador
Ambos han sido trasladados al hospital, uno a Althaia y el otro al CAP Bages
Xavi Moraleda
Dos personas han resultado heridas este jueves en Manresa tras un accidente laboral en la estación de autobuses. Una es uno de los operarios que trabajan en las obras de mejora del equipamiento y la otra, un usuario que se encontraba en el interior y sobre quien habría caído el trabajador.
Debido al fuerte impacto, profesionales del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendieron a ambos in situ y posteriormente los trasladaron a centros sanitarios: uno a Althaia y el otro al CAP Bages. En los dos casos, el pronóstico es menos grave.
Las obras que se ejecutan en la estación de autobuses de Manresa, impulsadas por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, tienen como objetivo la renovación integral del equipamiento.
