Accidente laboral

Dos heridos al ceder el techo de la estación de autobuses de Manresa: los afectados son un operario y un usuario sobre el que ha caído el trabajador

Ambos han sido trasladados al hospital, uno a Althaia y el otro al CAP Bages

Una de las placas del techo del vestíbulo que ha cedido, por donde habría caído el trabajador / Archivo Particular

Una de las placas del techo del vestíbulo que ha cedido, por donde habría caído el trabajador / Archivo Particular

Xavi Moraleda

Manresa
Dos personas han resultado heridas este jueves en Manresa tras un accidente laboral en la estación de autobuses. Una es uno de los operarios que trabajan en las obras de mejora del equipamiento y la otra, un usuario que se encontraba en el interior y sobre quien habría caído el trabajador.

Debido al fuerte impacto, profesionales del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendieron a ambos in situ y posteriormente los trasladaron a centros sanitarios: uno a Althaia y el otro al CAP Bages. En los dos casos, el pronóstico es menos grave.

Las obras que se ejecutan en la estación de autobuses de Manresa, impulsadas por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, tienen como objetivo la renovación integral del equipamiento.

Vivir más no significa envejecer más lentamente

Catalunya aprueba sus primeros presupuestos de carbono para guiar cómo recortar un 31% sus emisiones para 2030

La llegada de un anticiclón dejará temperaturas suaves y máximas por encima de los 20 grados en la costa durante el puente de la Constitución

Tres detenidos en Gavà por cometer robos con fuerza en bares del Baix Llobregat

Una comisión vaticana rechaza el diaconado femenino pero se abre a crear ministerios para mujeres

Dos heridos al ceder el techo de la estación de autobuses de Manresa: los afectados son un operario y un usuario sobre el que ha caído el trabajador

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Valencia

