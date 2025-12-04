El Hospital de Sant Pau acompañará a los niños a quirófano en un coche de juguete

El Hospital de Sant Pau (Barcelona) comenzará a implementear, a partir de enero, su novedoso protocolo de acompañamiento a menores, que permitirá que un progenitor o tutor legal acompañe al niño que debe ser operado hasta la anestesia —un momento muy sensible que los más pequeños pueden vivir con mucha ansiedad— y establecerá circuitos claros para garantizar un entorno seguro en todos los espacios quirúrgicos. La aplicación de este programa se enmarca dentro de las reformas que el hospital ha llevado a cabo en su bloque quirúrgico durante los dos últimos años. Gracias a estas remodelaciones, Sant Pau contará con tres nuevas salas de operaciones que permitirán 1.500 intervenciones anuales más y que estarán marcadas por el papel que jugará la robótica.

En el marco del protocolo, Sant Pau ha incorporado un coche de juguete en el que podrán circular los niños que lo deseen para dirigirse hacia la operación. “Se trata de un protocolo multidisciplinario para un proceso más humano, para que el niño pueda estar acompañado hasta la inducción anestésica. Un quirófano puede parecer una zona fría y generar angustia”, señala Míriam Armora, jefa de Enfermería del Proceso Quirúrgico.

El derecho de las familias a acompañar a los niños hasta que estén completamente dormidos por la anestesia es una larga demanda social. Algunos hospitales hace años que facilitan este acompañamiento, mientras que otros aún no lo garantizan, aunque el Ministerio de Sanidad ha recomendado a los centros que prioricen el acompañamiento de los menores de 5 años durante la anestesia y también de pacientes con necesidades especiales.

Una aplicación para seguir al paciente

El hospital ha habilitado unas nuevas salas de información a los familiares y acompañantes que buscan ser más cálidas y ha incorporado una herramienta para el seguimiento del paciente durante todo el proceso de intervención en tiempo real en pantallas informativas y a través de una aplicación en el móvil. Así, la herramienta muestra cuándo el paciente está en quirófano y cuántas horas se prevén para la operación o cuándo es trasladado a las salas de recuperación postquirúrgica.

La remodelación también ha comportado una reorganización de los espacios y de los circuitos para hacerlos más eficientes. Se han construido nuevos dormitorios para los médicos de guardia, además de salas de trabajo y de descanso, y se ha incorporado un nuevo sistema de logística informatizado. “Hemos creado y diseñado una herramienta para solicitar el material desde el quirófano con una aplicación para que nos llegue en el momento indicado”, recalca Armora.

Aumento en las intervenciones

El centro ha tenido que combinar durante 22 meses las obras con la actividad asistencial para no sumar retrasos en las listas de espera quirúrgicas y, durante este periodo, ha conseguido incrementar de 17.500 altas quirúrgicas anuales a 19.000.

“El director del hospital, Adrià Comella, nos presentó un reto: nos dijo que teníamos que pintar un submarino sin sacarlo del agua. Es decir, teníamos que conseguir hacer las cirugías que necesita nuestra población de referencia mientras durasen las obras”, recuerda el doctor José Manuel Francos, director del Proceso Quirúrgico de Sant Pau, para explicar la complejidad de hacer obras en un bloque de quirófanos de alta complejidad.

Francos destaca la implicación y la coordinación de los profesionales sanitarios para conseguirlo y el trabajo estrecho entre diferentes equipos como el de Logística, Farmacia, Sistemas o Enfermedades Infecciosas y concluye, estirando la metáfora del submarino, que hicieron más intervenciones en el aparato: “También le hemos cambiado las ventanas y le hemos puesto un motor más potente: hemos hecho más cirugías, hemos aprendido a hacer nuevas y hemos incrementado la calidad de la actividad”.

Cuatro de los 21 quirófanos son robotizados y uno de estos equipos es un da Vinci uniport, el primero del sistema sanitario público en el Estado. Se trata de un robot que opera con una sola incisión o aprovechando orificios naturales al tener un solo brazo por donde despliega todo el instrumental. Los robots quirúrgicos permiten hacer cirugías mínimamente invasivas, que se traducen en un menor riesgo de complicaciones postoperatorias y en una recuperación más rápida de los pacientes. El hospital calcula que en 2026 hará unas 800 intervenciones con los robots da Vinci.

Más espacio postquirúrgico

El hospital también ha ampliado los espacios para después de la cirugía de 26 a 46. Ha entrado en funcionamiento la Unidad de reanimación postquirúrgica intervencionista (RPQI), con un total de 12 boxes para los pacientes de operaciones más complejas que requieren una vigilancia exhaustiva. Los espacios del Área de reanimación postquirúrgica (REA) pasan de 20 a 28 y la Unidad de recuperación postanestésica (URPA) mantiene seis boxes para los pacientes de las operaciones menos complejas.

La superficie de la zona de esterilización se ha ampliado en un 50% para dar respuesta a la demanda de los 21 quirófanos del bloque quirúrgico central. Además, el hospital tiene seis quirófanos más: tres de Oftalmología (para cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor), uno de Oncología y dos quirófanos de Cirugía Ambulatoria y Consultas Externas.