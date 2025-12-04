La Universidad de Vic prevé ofrecer el grado de Veterinaria a partir de 2028

La Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC) tiene previsto ofrecer el grado de Veterinaria a partir de 2028. Los estudios dependerán de la Fundación de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (FESS), una de las cuatro fundaciones que conforman la UVic-UCC junto con la Balmes, titular de la Universidad de Vic, la Fundación Universitaria del Bages (FUB-UManresa) y Elisava de Barcelona. La FESS ya ofrece Medicina con unidades docentes en Manresa y en Vic; Odontología, que el curso que viene también desplazará estudiantes a Manresa; y Audiología, que se imparte en Vic. Veterinaria también se concentrará en Vic.

Este miércoles por la mañana se ha presentado la iniciativa en la Facultad de Medicina del campus Vic. El acto ha contado con la participación del presidente de la FESS, Josep Arimany; el alcalde de Vic y presidente de la Fundación Balmes, Albert Castells; y Gemma Vivet, presidenta del Consejo Empresarial de Osona (CedO), que ha afirmado que faltan profesionales veterinarios en el sector agroalimentario y en otros ámbitos estratégicos.

La iniciativa se inscribe en la visión Una Sola Salud (One Health), que integra la salud humana, ambiental y animal. La UVic-UCC ya tiene un papel relevante a través de la Facultad de Medicina, las facultades de Ciencias de la Salud de los campus Vic y Manresa y el Centro Tecnológico BETA, referente en investigación ambiental. El impulso de un grado en Veterinaria permitiría completar este triángulo de conocimiento y reforzar una mirada transversal imprescindible ante retos globales como las enfermedades emergentes, la seguridad alimentaria, el bienestar animal o la sostenibilidad ambiental.

Un proyecto de salud pública

La propuesta tiene, por lo tanto, un impacto amplio que supera cualquier sector concreto y se extiende a la salud pública, la biodiversidad, la investigación y la innovación. "Osona es una comarca con un sector agroalimentario muy potente, pero este proyecto va más allá del mundo productivo", ha asegurado Arimany, que ha añadido que "nace de una necesidad real y contrastada de país". Ha avanzado también que la nueva facultad irá acompañada de una clínica veterinaria, concebida como espacio docente, pero también asistencial, de transferencia del conocimiento y de investigación aplicada.

Mucha demanda y poca oferta

Actualmente, Catalunya solo dispone de dos facultades de Veterinaria, una en la UAB y otra en la UdL, ambas públicas. La oferta es limitada: en el curso 2024-2025 en Catalunya se registraron cerca de 800 solicitudes para solo 175 plazas públicas. Actualmente, no hay ninguna privada que ofrezca el grado. En el Estado español, hubo 8.780 solicitudes para solo 1.033 plazas públicas.

Según la UVic-UCC, el proyecto contribuiría a equilibrar territorialmente la oferta universitaria, teniendo en cuenta que en la Catalunya Central no hay ningún centro que ofrezca estos estudios, y reforzaría la vocación de servicio público de la institución.

Diversos actores del territorio, incluidos los sectores empresariales representados por el CedO, han detectado la falta de profesionales veterinarios en diversos ámbitos: atención y salud de animales de compañía y animales grandes, servicios clínicos especializados, salud pública y seguridad alimentaria, investigación biomédica, medio ambiente o gestión y recuperación de fauna.

Si bien la actividad agroalimentaria es especialmente importante en Osona y en el conjunto de las comarcas centrales, el proyecto nace con una mirada mucho más amplia y pretende dar respuesta a todas las dimensiones contemporáneas de la veterinaria, según se ha comentado en la presentación. "Las empresas nos encontramos en una falta creciente de profesionales veterinarios en múltiples ámbitos estratégicos", ha explicado la presidenta de los empresarios de Osona, Gemma Vivet, "y, por lo tanto, vimos este grado en Veterinaria no solo como una oportunidad académica, sino también como una necesidad económica y social de primer orden".

Impacto social

La puesta en marcha del grado permitiría formar anualmente 80 veterinarios por promoción, arraigar talento cualificado en el territorio, atraer profesorado y estudiantes internacionales y crear un polo de especialización en veterinaria con impacto local y global. En este sentido, el alcalde de Vic, Albert Castells, ha explicado que "el crecimiento de la UVic-UCC y el nuevo proyecto de Veterinaria nos reafirma como universidad territorial y de país, capaz de presentar proyectos útiles e innovadores", y ha añadido que "el progreso innovador necesita sumar la academia, las administraciones, las empresas y la sociedad civil en el entorno natural al que nos debemos".

También se ha referido a la amenaza de la peste porcina africana, "lo cual nos indica la necesidad de más investigación y conocimiento, y hace necesaria una facultad de Veterinaria como la que se está impulsando en Vic". Finalmente, ha destacado que la Facultad de Medicina, en ocho años, ha sido capaz de consolidar Medicina, desplegar Odontología y Audiología General y ahora Veterinaria.