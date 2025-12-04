Los expertos avisan sobre lo que no deberías comprar si ganas la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre es el día señalado en el calendario para muchos españoles que sueñan con un ingreso extra de dinero que les cambie la vida. Es el día del sorteo de la Lotería de Navidad, cuando el grupo de afortunados que estén en posesión del Gordo o de otro de los premios mayores estallarán de júbilo al saber que tendrán ese notable desahogo económico. Pero incluso en esos momentos de euforia conviene no perder de vista aspectos materiales relativos a la seguridad y las finanzas.

Los expertos recomiendan no adoptar decisiones que no se hayan madurado convenientemente. No es buena idea comprar un automóvil de altísima gama, mudarse a una casa muy cara o planificar un viaje por todo el mundo sin pasar por un periodo de reflexión en el que se rebaje la euforia y se consulte con expertos que nos asesoren sobre la mejor manera de gestionar nuestro patrimonio.

Tampoco es una buena idea hacer público que se ha ganado el premio, por más tentador que resulte la idea de proclamar a los cuatro vientos un cambio de vida tan deseado. En esos momentos, los expertos recomiendan mantener los pies en el suelo y compartir esa felicidad únicamente con familia y amigos cercanos, el círculo de confianza, en definitiva. De lo contrario, se pueden acumular problemas inesperados, desde posibles robos y fraudes hasta peticiones de dinero desagradables.

Seguridad

Asimismo, es conveniente adoptar las preceptivas medidas de seguridad para cobrar el premio: nunca acudir en solitario y hacerlo directamente a una entidad bancaria.

Y para evitar disputas legales y disgustos innecesarios, en el caso de décimos compartidos, lo ideal es firmarlo por el reverso, tomar una foto e incluso firmar un documento previo que acredite la participación de cada persona.

Tampoco es recomendable un drástico cambio de estilo de vida. Lo más conveniente es mantener un día a día lo más normal posible durante los primeros meses, evitar grandes gastos y mantener una mentalidad conservadora, de pensar en el futuro y planificarlo con calma.

Pedir asesoramiento

Y en todo caso, es más que recomendable pedir asesoramiento profesional para evitar malas decisiones, como inversiones precipitadas o dilapidar buena parte del premio en compras descuidando las implicaciones fiscales de cada decisión.

Una recomendación que se justifica al consultar un estudio del Banco de España que demuestra que el 70% de los ganadores de grandes premios terminan con menos del 10% del dinero ganado cinco años después a causa de la falta de planificación financiera y control de las emociones.