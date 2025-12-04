Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad pública

Dimite el CEO de Ribera tras la filtración de audios que piden aumentar las listas de espera en un hospital de Madrid

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón.

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón. / Europa Press

EFE

Torrejón de Ardoz
El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.

Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital torrejonero se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la capital.

El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".

