Investigación policial
Detenidas 2 militantes de Arran de Sant Just Desvern (Barcelona) por daños a un local en apoyo a Palestina
Las jóvenes fueron arrestadas por los Mossos y están acusadas de pintadas y posibles daños en un local de comida rápida
Dos militantes de Arran de Sant Just Desvern (Barcelona) han sido detenidas este jueves como presuntas autoras de daños contra un establecimiento de comida rápida en una acción de apoyo a Palestina, según ha informado la organización juvenil de la izquierda independentista en un comunicado.
Fuentes de Alerta Solidària, que asume la representación legal de ambas, han indicado a Europa Press que la investigación la ha llevado la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra y que se les atribuyen “pintadas y posibles daños” en un restaurante de comida rápida en solidaridad con Palestina y como gesto de boicot a Israel.
La primera detención se ha producido sobre las 7.00 horas y la segunda alrededor de las 17.00 horas, y ambas mujeres se encuentran en la comisaría de Esplugues de Llobregat (Barcelona) de los Mossos d’Esquadra.
Las mismas fuentes aseguran sentirse sorprendidas por el arresto y por la posibilidad de que se prolongue durante la noche, al considerar que se trata de “un hecho puntual” que no reviste gravedad.
Arran ha convocado esta tarde una concentración de apoyo ante la comisaría donde permanecen las militantes para mostrarles respaldo y expresar su rechazo a “las detenciones, que califica de desproporcionadas y políticas”.
