Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación policial

Detenidas 2 militantes de Arran de Sant Just Desvern (Barcelona) por daños a un local en apoyo a Palestina

Las jóvenes fueron arrestadas por los Mossos y están acusadas de pintadas y posibles daños en un local de comida rápida

Archivo - Detención de los Mossos (archivo)

Archivo - Detención de los Mossos (archivo) / MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

El Periódico

El Periódico

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos militantes de Arran de Sant Just Desvern (Barcelona) han sido detenidas este jueves como presuntas autoras de daños contra un establecimiento de comida rápida en una acción de apoyo a Palestina, según ha informado la organización juvenil de la izquierda independentista en un comunicado.

Fuentes de Alerta Solidària, que asume la representación legal de ambas, han indicado a Europa Press que la investigación la ha llevado la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra y que se les atribuyen “pintadas y posibles daños” en un restaurante de comida rápida en solidaridad con Palestina y como gesto de boicot a Israel.

La primera detención se ha producido sobre las 7.00 horas y la segunda alrededor de las 17.00 horas, y ambas mujeres se encuentran en la comisaría de Esplugues de Llobregat (Barcelona) de los Mossos d’Esquadra.

Las mismas fuentes aseguran sentirse sorprendidas por el arresto y por la posibilidad de que se prolongue durante la noche, al considerar que se trata de “un hecho puntual” que no reviste gravedad.

Arran ha convocado esta tarde una concentración de apoyo ante la comisaría donde permanecen las militantes para mostrarles respaldo y expresar su rechazo a “las detenciones, que califica de desproporcionadas y políticas”.

TEMAS

  1. La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
  2. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  3. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  4. La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
  5. Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
  6. España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
  7. La Policía de Jaén reconstruye con los whatsapps las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: 'Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida
  8. Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles

Vivir más no significa envejecer más lentamente

Vivir más no significa envejecer más lentamente

Catalunya aprueba sus primeros presupuestos de carbono para guiar cómo recortar un 31% sus emisiones para 2030

Catalunya aprueba sus primeros presupuestos de carbono para guiar cómo recortar un 31% sus emisiones para 2030

La llegada de un anticiclón dejará temperaturas suaves y máximas por encima de los 20 grados en la costa durante el puente de la Constitución

La llegada de un anticiclón dejará temperaturas suaves y máximas por encima de los 20 grados en la costa durante el puente de la Constitución

Tres detenidos en Gavà por cometer robos con fuerza en bares del Baix Llobregat

Tres detenidos en Gavà por cometer robos con fuerza en bares del Baix Llobregat

Una comisión vaticana rechaza el diaconado femenino pero se abre a crear ministerios para mujeres

Una comisión vaticana rechaza el diaconado femenino pero se abre a crear ministerios para mujeres

Detenidas 2 militantes de Arran de Sant Just Desvern (Barcelona) por daños a un local en apoyo a Palestina

Dos heridos al ceder el techo de la estación de autobuses de Manresa: los afectados son un operario y un usuario sobre el que ha caído el trabajador

Dos heridos al ceder el techo de la estación de autobuses de Manresa: los afectados son un operario y un usuario sobre el que ha caído el trabajador

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Valencia

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Valencia