Cuidado con este 'dulce' calendario de adviento: contiene alérgenos no declarados y Sanidad recomienda no consumirlo

La llegada de las fiestas navideñas trae consigo la proliferación de dulces y tradiciones muy arraigadas, como el conteo de los días previos a la Nochebuena mediante chocolates. Sin embargo, la seguridad alimentaria debe ser siempre la prioridad, especialmente cuando se trata de productos dirigidos al público infantil y familiar. En este contexto, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una advertencia crucial para proteger la salud de los consumidores vulnerables. El organismo ha alertado sobre la comercialización de un calendario de adviento que contiene ingredientes alergénicos sin la debida información en castellano, lo que representa un riesgo significativo para personas con sensibilidad a ciertos componentes.

Esta incidencia afecta directamente a individuos con alergia o intolerancia a sustancias específicas presentes en el producto y que no han sido declaradas en el idioma oficial. Entre los componentes no traducidos figuran la leche, soja, avellanas, frutos de cáscara, huevo, trigo y gluten. La omisión de esta información en la etiqueta impide que el consumidor pueda identificar la presencia de estos alérgenos, vulnerando así la normativa vigente sobre información alimentaria facilitada al consumidor.

Identificación detallada del producto y alérgenos afectados

Resulta fundamental identificar con precisión el artículo objeto de la alerta para evitar confusiones con otros dulces similares. El producto señalado es el calendario de adviento Milka Pop-Up 3D, específicamente el modelo que incluye una miniatura de árbol de Navidad diseñada para ser montada en tres dimensiones. Este artículo es comercializado por la empresa Mondelēz International. Para una verificación exacta, los consumidores deben revisar el lote CWS1252831, cuya fecha de consumo preferente está marcada para el 31 de marzo de 2026.

Cualquier persona que tenga este producto en su despensa debe comprobar estos datos numéricos. El peligro reside en que, al no estar la lista de ingredientes en español, un padre, madre o tutor podría ofrecer el chocolate a un menor alérgico desconociendo que contiene trazas o ingredientes directos que pueden desencadenar una reacción adversa. La seguridad alimentaria depende de la transparencia en el etiquetado, y en este caso, la barrera idiomática se ha convertido en un factor de riesgo sanitario que ha obligado a la intervención de las autoridades.

Mapa de distribución y activación de protocolos de retirada

La vigilancia sobre este producto se ha extendido por gran parte del territorio nacional. Según los datos que maneja la administración, la distribución inicial del lote afectado ha llegado a comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco. Existe la posibilidad, advertida por la propia Aesan, de que se hayan producido redistribuciones comerciales que lleven el producto a otras regiones no listadas inicialmente, por lo que la precaución debe ser generalizada en todo el país.

Para gestionar esta incidencia con la mayor celeridad posible, la información ha sido transmitida a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). Este mecanismo permite a las autoridades sanitarias autonómicas verificar que los productos afectados sean retirados eficazmente de los canales de comercialización, minimizando así las posibilidades de que lleguen a manos del consumidor final. La retirada del mercado es el procedimiento estándar en estas situaciones para garantizar que el error de etiquetado se subsane antes de causar daños a la salud pública.

Recomendaciones de consumo y respuesta de la compañía

Ante esta situación, las pautas ofrecidas por las autoridades son claras y directas. Aquellas personas que padezcan alguna alergia o intolerancia a los ingredientes mencionados deben abstenerse absolutamente de ingerir el producto si ya lo han adquirido. Evitar su consumo es la única medida segura para este grupo poblacional. Por el contrario, el resto de la población que no presente problemas de salud relacionados con estos alimentos puede consumir el chocolate con total tranquilidad, ya que el producto no presenta riesgos toxicológicos, sino únicamente un defecto en la información legal del envase.

Por su parte, la empresa responsable, Mondelēz International, ha emitido un comunicado oficial aclarando lo sucedido. La compañía destaca que se trata de una incidencia puntual debida a la ausencia de etiquetado en idioma español, asegurando que la receta y la calidad del chocolate son las habituales. Para subsanar la falta de información y proteger a sus clientes, la empresa ha puesto a disposición el listado completo de ingredientes y alérgenos en castellano. Asimismo, han confirmado que esta situación se limita exclusivamente al lote específico mencionado en la alerta, por lo que el resto del catálogo de productos Milka y otras referencias de la marca en España son completamente seguros y cumplen con toda la normativa de etiquetado vigente.