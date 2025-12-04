Un centro biomédico de Barcelona impulsa un estudio sobre la resistencia a la peste porcina africana en suidos

El Centro de Regulación Genómica (CRG), un centro de investigación biomédica en Barcelona, participará en una nueva investigación europea que estudiará por qué algunos suidos salvajes son resistentes a la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad letal para los cerdos domésticos que causa pérdidas millonarias en todo el mundo.

Los suidos salvajes son mamíferos ungulados clasificados dentro del grupo de los artiodáctilos, como jabalís y cerdos, entre otros. Hace apenas unos días, las autoridades confirmaron un nuevo caso de PPA en un jabalí en Barcelona, un episodio que ha reforzado la urgencia de disponer de más conocimiento científico y de mejores estrategias de prevención.

El proyecto, denominado ASF-RESIST, se pondrá en marcha el 15 de diciembre y reúne a grupos líderes en salud animal, inmunología, genómica y virología con el objetivo de investigar los factores biológicos que permiten que especies como el jabalí verrugoso, el potamocero de río o el potamocero rojo sobrevivan a la PPA. Comprender esta resistencia natural podría abrir la puerta al desarrollo de mejores herramientas para proteger a los cerdos domésticos, que mueren rápidamente tras la infección y cuya vulnerabilidad puede provocar pérdidas económicas en Cataluña.

El grupo del investigador Cedric Notredame aportará su experiencia en bioinformática de alto rendimiento y genómica comparada para revelar nuevas vías antivirales, identificar marcadores genéticos de tolerancia y contribuir al desarrollo de herramientas más eficaces para ayudar al sector porcino. "Entender por qué algunos suidos salvajes pueden portar el virus sin enfermar es esencial si queremos prevenir futuros brotes, proteger la biodiversidad local y salvaguardar la ganadería", ha subrayado el investigador del CRG Cedric Notredame.

Brotes desde 2007

Europa se ha enfrentado a brotes repetidos de la epidemia desde que el virus regresó al continente en 2007 y la amenaza sigue siendo persistente, como ha quedado demostrado en Cataluña durante las últimas semanas. Solo en China, la peste porcina africana de 2018-2019 provocó unas pérdidas estimadas de 300 millones de cerdos, lo que supone un coste superior a mil millones de dólares estadounidenses.

El consorcio ASF-RESIST estudiará la infección sin emplear animales vivos gracias a una plataforma basada en células madre pluripotentes inducidas tanto de cerdos domésticos como de suidos africanos resistentes. Estas células permitirán comparar de forma segura cómo detecta y responde cada especie a la PPA, medir qué genes y rutas se activan frente al virus e identificar que factores limitan o facilitan su replicación.

El CRG analizará el gran volumen de datos de secuenciación que generará el estudio mediante herramientas como Nextflow o T-Coffee, desarrolladas por el equipo de Notredame y utilizadas en todo el mundo en investigación genómica. El proyecto ha sido financiado por la European Partnership on Animal Health and Welfare (EUPAHW) de la Unión Europea, está coordinado por INRAE (Francia) y cuenta con la participación de investigadores del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo y del Instituto Pirbright del Reino Unido.