Alerta por la peste porcina
Australia, la amiga internacional de los cerdos catalanes
La Administración, el sector y los analistas estudian si son válidas las medidas contra los aranceles chinos de septiembre para reducir el efecto de la crisis actual por la peste porcina africana
Òscar Ordeig: "El Govern aprobará el martes ayudas para el sector alimentario y porcino"
Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora del brote en Collserola: jabalíes muertos y zona afectada
R. Tortosa
Administraciones y agentes del sector están buscando ideas para mitigar los efectos de la crisis desencadenada por la peste porcina africana en la demarcación de Barcelona. Las ayudas económicas y el asesoramiento jurídico que ayer prometió el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, cumplirán su función. Pero los productores necesitan soluciones de mayor alcance y continuidad. Por esta razón, muchos profesionales y analistas piden que se aceleren las alternativas planteadas cuando China incrementó los aranceles a la producción estatal.
La peste en Barcelona ha llevado las autoridades de un abundante grupo de países de todas partes a prohibir la entrada procedente del Estado español. Estas naciones son:
Armenia
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Cabo Verde
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
EEUU
Filipinas
Ghana
Guatemala
Honduras
Japón
Kazajistán
Kirguistán
Malasia
México
Namibia
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Dominica
Rusia
Serbia
Singapur
Seychelles
Suráfrica
Tailandia
Taiwán
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Otros países, como China, Corea del Sur y el Reino Unido han limitado las restricciones a la carne de animales criados en Barcelona, considerando que los primeros jabalís localizados sin vida por culpa de la enfermedad estaban en Collserola.
El Gobierno español, después de una reunión sectorial por los impuestos chinos al cerdo europeo que entraron en vigor el 10 de septiembre de 2025 y que fue dirigida por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, especificó que las tasas "de competencia desleal" oscilaban entre el 15,6% y el 20% para las empresas exportadoras estatales, y que llegaban al 62,4% en otros casos de la Unión Europea (UE).
Cómo en esta ocasión, el Ministerio del ramo envió a la industria cárnica un mensaje de tranquilidad y garantizó que apoyaría a las empresas afectadas. No va, España es la tercera potencia productora de porcino a escala mundial, después de China y los Estados Unidos, y primera de la UE, con una producción anual que supera los 4,9 millones de toneladas de carne de cerdo, según los datos más recientes, de 2024.
Aquella vez, el Ejecutivo central ya recordó que China es el principal destino extracomunitario del porcino español, con exportaciones que el año pasado fueron más allá de los 1.097 millones de euros, lo que equivale al 11,2% de la producción nacional. En cuanto a los nuevos mercados exteriores, la Administración destacó entonces la apertura de Australia "a la carne de porcino sometida a tratamiento térmico", elemento presentado entonces como "una respuesta a una demanda histórica".
En la reunión se alabó el papel de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias como espacios de diálogo y coordinación que contribuyen a la transparencia y la sostenibilidad del sector mediante herramientas como las extensiones de norma. Entre ellas, se subrayó la extensión de normas de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc).
