Los Agentes Rurales usan drones y perros para encontrar jabalís afectados por la PPA a la espera de poder atraparlos

Con el objetivo de detectar posibles jabalís muertos o enfermos de la peste porcina africana, efectivos de los Agentes Rurales han intensificado este jueves la búsqueda de ejemplares en un radio de 20 kilómetros, tanto en Collserola como en zonas boscosas próximas a Bellaterra. Los agentes han salido en patrullas a pie pero también usan perros y drones, ya que de esta forma consiguen llegar a puntos de difícil acceso por la orografía. En este sentido se usan las cámaras térmicas de los drones.

El subinspector Quico Rivera, jefe del área de grupos de apoyo de Agentes Rurales, ha remarcado que gracias a los drones se puede geolocalizar e ubicar a los animales vivos, que se considera que están sanos, mientras que si se encuentra a los enfermos se envía a los grupos de apoyo de capturas que deben decidir si se sacrifica o no. Ante los cadáveres de jabalís actúa una unidad específica de extracción siguiendo un protocolo con todas las garantías sanitarias y de bioseguridad.

Imagen de Agents Rurals buscando jabalís por la PPA / El Periódico

Rivera ha remarcado que los drones permiten búsquedas más rápidas, aunque sea un terreno complicado, y geolocalizar con precisión a los ejemplares vivos que hay, por si luego se deben capturar. También se está usando drones de los Mossos y del Ejército, así como la unidad canina de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid que se ha desplazado a colaborar con estas tareas de rastreo.

Búsqueda intensiva

Más de 400 personas, entre Agentes Rurales, Áreas de Defensa Forestal, Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército, Mossos d'Esquadra, Bomberos de la Generalitat, Guardia Civil y policías locales trabajan en el dispositivo para localizar cadáveres y desinfectar caminos rurales. También evitan que los ciudadanos que quieran acceder a la zona lo hagan, ya que está prohibido en un radio de 6 kilómetros mientras que está bajo alerta uno superior de 20.

Rivera ha destacado que es muy importante que la ciudadanía no acceda a las zonas restringidas hasta que no se controle el brote, aunque los Agentes Rurales han remarcado que la mayoría cumple con la norma. Sin embargo, ha recordado que "el vector de transmisión de la enfermedad será el hombre", ya que puede transmitirse por vehículos o calzado si pisan un excremento de un jabalí infectado "y te lo llevas en la bota".

Además de localizar cadáveres para saber si han muerto infectados por la peste, los efectivos que trabajan en estos dispositivos también localizan a los jabalís dentro del perímetro por si la Unión Europea da la orden de capturarlos para sacrificarlos. Los Agentes Rurales también han destacado que la ciudadanía está alertando los últimos días ante animales muertos que hallan en zonas boscosas.

Equipos de desinfección por la PPA / El Periódico

Rivera ha destacado que los jabalís suelen morir por varias enfermedades, como la tuberculosis, y que, hasta ahora, se solía encontrar uno fallecido por una patología al mes, aunque no están relacionadas con la peste porcina africana. Sin embargo, los Agentes Rurales llevan años analizando cada ejemplar encontrado que no ha muerto de un tiro o un atropello para detectar el tipo de enfermedad y establecer un control y seguimiento sanitario.

Todos los cuerpos de animales que los efectivos de emergencia detectan en el perímetro de seguridad desde que comenzó el brote de peste porcina africana son trasladados para analizar las causas de la muerte.