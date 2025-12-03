La escuela catalana camina hacia un "ciclo de huelgas" si el Govern no sube el sueldo al profesorado antes de febrero

Los sindicatos educativos han explicado que el Departamento de Educación ha aceptado su contrapropuesta de calendario de negociación sobre la mejora de sus condiciones laborales. Este miércoles se ha celebrado el primer encuentro previsto y los sindicatos han acudido después de registrar una contrapropuesta a la presentada por la conselleria, en la que pedían finalizar la negociación en febrero y no a finales de curso, como planteaba la administración. Así, según un comunicado de USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT, la negociación se inicia tratando las mejoras retributivas y fija el orden de los temas a abordar "según las prioridades del colectivo: salarios, ratios y plantillas, burocracia, democracia y currículums".

Los sindicatos han destacado que la negociación "no se alargará más allá de febrero" y que se llevará a cabo en el marco de la mesa sectorial de negociación. Según la información facilitada, la siguiente reunión tendrá lugar el 16 de diciembre.

Los representantes de los trabajadores han valorado que si Educación ha aceptado esta contrapropuesta ha sido gracias al "éxito” de la movilización del 15 de noviembre", y por ello han defendido que es muy importante mantener la presión, "para, si no avanzan las negociaciones, caminar hacia un ciclo de huelgas".

Concentraciones simultáneas

De momento, el miércoles que viene preparan una "jornada de lucha", por lo que han convocado concentraciones simultáneas en los centros educativos el 10 de diciembre. La convocatoria en primaria e infantil es al terminar el horario de mañana, y para el resto de etapas a la hora del recreo. Además, se convocarán concentraciones a las 12.30 horas en los servicios territoriales de Barcelona (Consorcio de Educación), Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa.