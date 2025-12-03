El robo de lentisco supone el 80% de las actuaciones de los Agentes Rurales en bosques de Catalunya

El lentisco es una planta clave en los ecosistemas mediterráneos y su recolección no autorizada afecta gravemente la biodiversidad de espacios naturales. Pese a ello, no es una especie protegida en Catalunya. Su uso trasciende la época de Navidad y es habitual en farmacia y en floristería. Precisamente desde que el sector de la floristería, principalmente del norte de Europa, ha aumentado la demanda de esta planta, se vive en Catalunya un auténtico expolio de lentisco, principalmente en Tarragona y alrededores de Barcelona, según explican a EL PERIÓDICO los Agentes Rurales, que señalan que la recolección de lentisco durante todo el año ha experimentado un "crecimiento exponencial".

De las 880 actuaciones realizadas por los Agentes Rurales entre 2023 y octubre pasado, 698 están relacionadas con la recolección ilegal de lentisco. El subinspector de este cuerpo Adrià Olivé señala que aunque no esté protegida, si la planta está dentro de un bosque privado o un espacio natural preservado "es propiedad de alguien"; por lo que no se puede coger sin autorización expresa.

La recolección del lentisco vive un "crecimiento exponencial" por la alta demanda de la floristería internacional

El grueso de lo que se recolecta, apunta Olivé, es para fines comerciales y mayoritariamente se exporta a otros países. "Su recogida genera un alto beneficio para quien lo comercializa dado que paga poco a los recolectores, que trabajan en condiciones precarias, y el producto le sale gratis, ya que el propietario ni se entera ni percibe nada", detalla el subinspector.

La nueva normativa fijará cómo se recolectará el lentisco y las empresas que se dediquen deberán registrarse ante la Generalitat

En el caso de los espacios naturales, como Collserola o Sant Llorenç de Munt, que tienen una regulación específica, los Agentes Rurales vigilan a quienes se lleven especies vegetales, actividad que vulnera la normativa sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad y puede ser sancionadas por la Generalitat.

Fin a la economía sumergida

Para poner coto a exte expolio, el Departament d’Agricultura tramita una normativa específica para regular la recolección de lentisco y brezo con finalidad comercial en las zonas rurales catalanas. El objetivo es mejorar las condiciones para extracción de estas plantas y proteger los derechos de los propietarios forestales.

Así, la norma regulará cómo se recolectará el lentisco, la frecuencia y métodos de corte, para preservar la regeneración del lentisco y su función ecológica; se hará un seguimiento económico y ambiental del producto obtenido; siempre se recolectará con autorización del propietario y las empresas que se dediquen deberán registrarse ante la Generalitat.

Para el subinspector Olivé, la normativa mejorará la protección del lentisco y acabará con la economía sumergida que surge alrededor de la recolección de este arbusto y que supone precariedad para los trabajadores y beneficios irregulares para los exportadores.

La nueva legislación también afectará a la recogida de brezo. En Catalunya, esta especie se localiza principalmente en la zona de Girona, en los macizos de Gavarres o Cadiretes, y se usa para hacer material de jardinería, como vallas, tejados o parasoles de playa. Desde Agentes Rurales se remarca que su recolección está "más enraizada en el territorio" que la del lentisco y habitualmente quienes lo hacen "tienen la autorización del propietario".

Lentisco requisado por agentes rurales / Agents Rurals

Los Agentes Rurales serán los encargados de hacer controles, inspecciones, patrullajes preventivos, seguimiento del material recolectado, denuncias de hurtos de lentisco y podrán prohibir la actividad si hay alto riesgo de incendio.

En los últimos años, la Guardia Civil también ha desmantelado numerosas bandas organizadas que se dedicaban a recolectar irregularmente lentisco en zonas boscosas de la provincia de Tarragona y ha decomisado varias toneladas de este material.

Hay grupos organizados que se dedican a recolectar lentisco de forma irregular

Por otro lado, en el último año los Agentes Rurales han aumentado los patrullajes y controles en espacios naturales para detectar conductas incívicas que tienen una especial afectación en la fauna y la flora. Han constatado que cada vez hay más personas que van a bosques y zonas rurales de excursión y cometen irregularidades como llevar perros sueltos, ir en bicicleta o motos por puntos protegidos, acampar en sitios no autorizados, lanzar basura o "gente que aparca en cualquier lado, como encima de campos de cultivo o bloqueando accesos a caminos".

Remarcan que este tipo de comportamientos incívicos repercuten principalmente sobre la flora y la fauna y tienen lugar cuando hace buen tiempo o en épocas concretas, como cuando se va a buscar setas. Por eso, instan a concienciar a la población de que tengan respeto por el medio natural, no dejen residuos y hagan caso de las recomendaciones de las autoridades para gozar del bosque.